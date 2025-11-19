האם המלחמה הפכה את החברה הישראלית למסורתית יותר? דו"ח חדש של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI) מצביע על מגמות התחזקות באמונה ובשמירת מסורת, במיוחד בקרב צעירים יהודים בגילאי 18-24.

הדו"ח מתבסס על סקר רחב שבחן אמונות, מנהגים ועמדות בציבור היהודי והערבי בישראל.

הממצאים מצביעים על עלייה משמעותית בשמירת מסורת ואמונה באלוקים בקרב צעירים, מסורתיים ודתיים, לצד תזוזה ברורה ימינה בנטייה הפוליטית. מנגד, נרשמה ירידה מסוימת בשמירת מסורת בקרב חילונים.

הדו"ח נערך על רקע פולמוסים ציבוריים סביב ביטויי מסורת במרחב הציבורי, בהם הנחת תפילין ליד בתי ספר, שירים מסורתיים פופולריים וענידת סמלים דתיים על מדי צה"ל.

כשליש מהצעירים היהודים (33%) דיווחו על התחזקות בקיום מנהגים דתיים בעקבות המלחמה, כאשר בקרב מי שמגדירים עצמם "מסורתיים קצת דתיים", שיעור זה מגיע ל-51%. בציבור הכללי, 27% מהמשיבים העידו כי הם מקיימים יותר מנהגים דתיים מאז תחילת הלחימה.

38% מהצעירים דיווחו כי הם מתפללים יותר, 26% קוראים יותר בתנ"ך, ו-14% מהם מעידים על עלייה בהליכה לבית הכנסת, בהדלקת נרות שבת ובהקפדה על לבוש צנוע.

גם בקרב הציבור הערבי נרשמה עלייה בקיום מנהגים דתיים - 32% העידו כי הם מתפללים יותר ו-12% מקפידים יותר על צניעות.

שיעור האמונה באלוקים עלה

28% מהיהודים ו-37% מהערבים דיווחו כי התחזקו באמונתם באלוקים מאז פרוץ המלחמה. בקרב צעירים יהודים הנתון אף גבוה יותר - 35% העידו כי הם מאמינים באלוקים יותר מבעבר. מחצית מהמשיבים היהודים (49%) סבורים שגם סביבתם התחזקה באמונה, ובקרב הצעירים הנתון הזה עולה ל-58%.

הדו"ח מציין גם תזוזה פוליטית משמעותית ימינה בקרב יהודים: שיעור המזדהים כ"ימין עמוק" עלה מ-11% ל-19%, והמזדהים כ"ימין" עלו מ-24% ל-28%. מגמה זו בולטת בעיקר בקרב צעירים, כולל כאלה שהזדהו בעבר כמרכז או שמאל מתון. לעומת זאת, בציבור הערבי לא נרשמה תזוזה פוליטית משמעותית.

ד"ר שוקי פרידמן, מנכ"ל המכון למדיניות העם היהודי, מסר, "הנתונים משקפים את מה שהרגשנו בשטח, רבים בישראל, ורבים עוד יותר בקרב הצעירים, חשים שהמלחמה חיברה אותם יותר למסורת ולזהות היהודית - לאו דווקא באופן הלכתי, אלא בדרך שבאה לידי ביטוי מודגש בחייהם כמו גם בהיבטים שונים של המרחב הציבורי".

"כשהלהיט של ששון שאולוב 'תמיד אוהב אותי', שהוא שיר דתי שחובר על ידי רב, זוכה לעשרות מיליוני השמעות ביו-טיוב, הדבר מבטא את רוח התקופה. לצד זאת הישראלים, ובעיקר הצעירים, זזו ימינה. ישראל של אחרי המלחמה היא מסורתית וימנית יותר. בשלב זה אין לדעת אם מדובר באופנה חולפת, או שהשינוי יהיה עמוק וארוך טווח".