השר כ"ץ עם החיילים המתמרנים בעזה אלעד מלכה, משרד הביטחון

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר הבוקר (שלישי) באוגדה 162 שהחלה לתמרן בעיר עזה, ביחד עם מפקד האוגדה, תא"ל שגיב דהן, רמ"ט פיקוד דרום, תא"ל ארז אלקבץ, ומפקדי ואנשי האוגדה.

כ"ץ קיבל סקירה רחבה על הפעילות המבצעית של האוגדה בעיר עזה, ושיבח את אנשי האוגדה על פעילותם עד כה.

במהלך הביקור אמר השר: "אני מלא הערכה למה שהאוגדה הזאת עשתה עד עכשיו. כרגע אנחנו נמצאים בנקודת המבחן הכי משמעותית כדי להשלים ולהכריע את המערכה הזאת. מהחמאס אנחנו צריכים שני דברים בלבד והוא לא ייתן אותם מרצונו: לשחרר את כל החטופים ולהתפרק מנשקו".

בהמשך אמר כי "ככל שעוצמת המתקפה כאן תהיה גדולה, היא קודם כל באופן ישיר הולכת ומכריעה את החמאס והיא גם מייצרת מנוף יותר גדול לשחרור החטופים. רק כשהחלטנו שאנחנו משתלטים על עזה הם חזרו לדון במה שלא היו מוכנים קודם".

"אני אומר לכם עכשיו מסר אחד ברור", פנה כ"ץ ללוחמים בשטח, "הפעילות חייבת להיות בכל העוצמה מתוך שיקול אחד בלבד - להגן על הכוחות, על החיילים שלכם, על המפקדים כאן, זה השיקול היחידי ברגע שמסתערים. להפעיל את כל האמצעים בכל העוצמה כדי להגן על הכוחות".

"אנחנו רוצים להשתלט על העיר עזה כי היא היום הסמל השלטוני העיקרי של החמאס. היום אם עזה תיפול, כמו שהם אומרים - הם ייפלו. ואם הם ייפלו נוכל לקצר את הדרך למטרות שאנחנו רוצים באופן מהיר יותר".

במסר שהעביר לתושבי עזה אמר: "הרוצחים האחים סינוואר הרסו את עזה, ואם עז א-דין אל-חדאד ימשיך כך - הוא יחריב את עזה. זה מה שצריך לדעת שיקרה בסופו של דבר. הם ישלמו את המחיר ועזה תיחרב ותהיה למצבה למי שמרים את ידו ורוצח, אונס ושורף ילדים ועושה את כל מעשי הזוועה".

"בסופו של דבר זה מבחן של יכולות, של רצונות ושל הישגים. אם אתם ושאר האוגדות תפעלו כמו שפעלתם ותמשיכו, אני חושב שיש גם נקודת שבירה שאני מקווה שנגיע אליה ונחסוך הרבה בדרך להשגת היעד. אני רוצה להודות לכם, לאחל לכם גם שנה טובה. הרבה בריאות, ביטחון והצלחה. תודה רבה לכם".