ראש ישיבת מעלה גלבוע, הרב דוד ביגמן, ספד לרב משה דימנטמן ז"ל, מבכירי רבני ישיבת כרם ביבנה וראש כולל יד ברודמן, שהלך לעולמו בשבת האחרונה. הרב ביגמן למד אצלו בצעירותו, ונזכר בדמות יוצאת דופן של תלמיד חכם מלא חיות ושמחת חיים.

"הרב משה היה מעביר שיעור בישיבת עין צורים פעם בשבועיים, וכל האולם היה מלא", סיפר הרב ביגמן. "מכל האזור היו באים לשמוע אותו. כשהוא היה בנופש הוא גם היה מגיע אלינו לישיבת מעלה גלבוע כדי להעביר שיעור בקבוצת יבנה".

לדבריו, השיעורים של הרב דימנטמן היו ייחודיים: "הוא היה בונה שיעור ארוך ומפותל. פעם הקשה קושיה, ואני אמרתי שהריטב"א כבר פתר אותה. הוא השתיק אותי, המשיך לבנות סחרחורת מפותלת - ובסוף הגיע בדיוק לריטב"א. לא הייתה לי סבלנות לדרך הזו, אבל זו הייתה דרך של גאונות".

הרב ביגמן תיאר אדם מלא שמחה והתלהבות: "הוא היה מלא חיוניות ושמחה. לפעמים תוך כדי שיעור היה מתלהב מאוד - עד כדי כך שפעם הרביץ לי בהתלהבות. הוא אהב תורה באמת. אני חיפשתי בישיבת כרם ביבנה דרך ישירה יותר, ולכן אחרי אלול עברתי לשיעור אחר, אבל אי אפשר היה שלא להידבק בו - השמחה, האהבה, התלמידים - הכל נדבק".

לדבריו, "צריך היה להיות גאון כדי לבנות את השיעור כמו שהוא בנה. והוא היה גאון, ומלא אהבת תורה ואהבת הבריות. הרבה מעולם התורה הציוני דתי הוא בזכותו. כמותו עם חן ואהבת תורה - לא יהיה. יהודי שהוא תופעה חד פעמית, לא היה כמותו, ולא יהיה כמותו".