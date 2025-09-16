נתניהו בבור בקריה: תקפנו את הנמל של החות'ים, פועלים בעזה רועי אברהם, לע"מ; סטילס: מעיין טואף

ראש הממשלה בנימין נתניהו צפה מהבור בקריה בתקיפה של חיל האוויר נגד יעדי החות'ים בנמל חודיידה בתימן. בהמשך ערך הערכת מצב בנוגע להרחבת הפעילות הצבאית באזור העיר עזה.

"אני פה בחמ"ל בקריה יחד עם שר הביטחון, סגן הרמטכ"ל, ראש המל"ל ומפקדים בכירים של צה"ל. כוחותינו פועלים בכמה וכמה זירות. לפני דקות אחדות הטייסים שלנו תקפו את נמל חודיידה בתימן - זה נמל האספקה הראשי של משטר הטרור של החות'ים", אמר נתניהו בהצהרה שפרסם.

הוא הוסיף "במקביל, כוחותינו פועלים בעיר עזה במטרה, כמובן, להשיג את הכרעת האויב, אבל במקביל גם לפנות את האוכלוסייה. אנחנו עושים מאמצים כרגע לפתוח צירים נוספים כדי לאפשר פינוי מהיר יותר של האוכלוסייה העזתית, להפריד אותה מהטרוריסטים שאותם אנחנו רוצים לתקוף".

מוקדם יותר אישר צה"ל כי אחר הצהריים הותקפו תשתיות צבאיות של שלטון הטרור החות'י בנמל חודידה שבתימן.

"נמל חודידה משמש את שלטון הטרור להעברת אמצעי לחימה של המשטר האיראני, המשמשים להוצאה לפועל של מתווי טרור נגד מדינת ישראל ובנות בריתה.

התקיפה בוצעה נוכח תקיפות חוזרות ונשנות, שמוביל שלטון הטרור נגד מדינת ישראל, אשר במסגרתן שוגרו כלי טיס בלתי מאוישים וטילי קרקע-קרקע לעבר שטח מדינת ישראל", נמסר מטעם דובר צה"ל.

השר ישראל כ"ץ ציין "חיל האוויר תקף כעת, במסגרת מבצע "מביט מלמעלה", את נמל חודיידה בתימן כדי להבטיח את המשך המצור הימי והאווירי על ארגון הטרור החות'י. ארגון הטרור החות'י ימשיך לספוג מכות וישלם במחירים כואבים על כל ניסיון לתקוף את מדינת ישראל".