נתון מעודד: יותר מ-90% מתושבי עוטף עזה שבו ליישוביהם מאז מתקפת הטרור הקשה של 7 באוקטובר. כך עולה מדו"ח מקיף שפרסמה הבוקר (רביעי) מנהלת תקומה, הגוף הממשלתי המרכז את פעילות השיקום האזרחי באזור.

על פי הנתונים, מתוך כ-62 אלף תושבים רשומים על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, למעלה מ-90% חזרו לחבל עזה, כשאליהם נוספו גם יותר מ-2,500 תושבים חדשים שהצטרפו לאזור.

בין היישובים שנפגעו קשות בטבח ונרשמים בהם אחוזי חזרה גבוהים: בכרם שלום שבו 88% מהתושבים והצטרפו 6 משפחות חדשות; בסופה חזרו 90% ו-6 משפחות חדשות נוספו; בניר יצחק שבו 82% ו-8 משפחות חדשות; בנירים חזרו 90% והצטרפה משפחה אחת חדשה; בעין השלושה חזרו 90% ו-5 משפחות חדשות; ברעים 95% ו-10 משפחות חדשות; בנתיב העשרה 83% ו-12 משפחות חדשות; ואילו בנחל עוז נרשמה חזרה של 33% בלבד, לצד 4 משפחות חדשות.

ביישובים כרם שלום ורעים הסתיימו עבודות השיקום כבר בסוף מרץ, בנירים באפריל, ובעין השלושה בסוף מאי. ביישובים סופה, ניר יצחק ונתיב העשרה הוסרה המניעה הביטחונית ביוני 2025.

ביישובים נוספים מתבצע שיקום לפי לוחות זמנים מדורגים: בנחל עוז הושלמה עבודת השיקום החיונית בסוף אוגוסט; בכיסופים צפוי השיקום להסתיים בנובמבר 2025; בחולית עד מרץ 2026; בכפר עזה עד יולי 2026; ובבארי באוגוסט 2026. בניר עוז אושר לאחרונה מתווה ייחודי לשיקום הקיבוץ, הכולל גם הקמת אתר כפרי בתחומו.

לצורך קליטת התושבים, נבנו מאות יחידות דיור זמניות ומבני ציבור. בקהילת כפר עזה הוקמו 159 יחידות מגורים זמניות בקיבוץ רוחמה, לצד 7 מבני ציבור ושיפוץ מבנים קיימים. בבארי הוקמו 287 יחידות זמניות בקיבוץ חצרים, וכן 13 מבני ציבור - כולל גני ילדים, מרפאה, מרפאת שיניים, חדר אוכל ועוד. גם בחולית, כיסופים וניר עוז נבנו יחידות דיור זמניות, מוסדות חינוך ומבנים קהילתיים בהתאם לצרכים.

לדברי מנהלת תקומה, הושקעו עד כה 115 מיליון שקלים בתוכניות לשיקום אישי, משפחתי וחברתי, ו-61 מיליון שקלים נוספים הוקצו לטיפול בטראומה ושכול. הכספים שימשו לליווי משפחות במשבר, חיזוק הורים, טיפול בילדים ונוער, תוכניות למניעת אלימות במשפחה, יחידות טיפול בפגיעות מיניות, והתערבויות לקבוצות אוכלוסייה ייחודיות.

השר האחראי על שיקום הדרום, זאב אלקין, אמר: "מלאכה רבה עוד לפנינו בהשלמת תהליך החזרה והשיקום, במיוחד ביחס לחמשת היישובים שטרם חזרו לחבל, ובעיקר בהשקעה בצמיחת החבל והכפלת האוכלוסייה שלו ל-120,000 תושבים. מי שניסה באכזריות נוראית להבריח אותנו מכאן יקבל חבל ארץ גדול יותר וחזק יותר".