תיעוד: כוחות צה"ל נכנסים לעיר עזה צילום: דובר צה"ל

בצה"ל מעריכים כי מבצע "מרכבות גדעון ב'" בעזה יימשך כמה חודשים. לפי ההערכות המבצעיות כיבוש העיר עזה יארך בין חודשיים לשלושה,כאשר טיהור התשתיות עשוי להימשך זמן רב יותר.

דובר צה"ל אמר אמש כי הלחימה צפויה להיות ממושכת. "ייקח כמה שייקח - אנחנו נפעל בעזה עד להשגת מטרות המלחמה".

הבוקר החל יומו השני של המבצע. בכאן חדשות דווח כי במרכז העיר עזה מצוי המטה המרכזי הצבאי של חמאס וככל הנראה גם מפקדו עז א-דין חדאד שנמצא במנהרות.

הצבא מעריך כי מספר המחבלים בעיר עמד בעבר על כ-2,500 אך גדל בעת האחרונה.

בימים הקרובים תצטרף למבצע אוגדה 36 והכוחות ימשיכו לפעול בעומק השטח בשילוב כוחות יבשתיים.

דובר צה"ל בערבית, אל"מ אביחי אדרעי, הודיע הבוקר (רביעי) לתושבי העיר עזה כי הצבא החליט לפתוח נתיב יציאה נוסף מהעיר לכיוון דרום, דרך רחוב סלאח א-דין. הנתיב יהיה פתוח מהיום בשעה 12:00 ועד ליום שישי באותה שעה.