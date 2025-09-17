ראש האופוזיציה יאיר לפיד וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לא עודכנו מראש בכוונתו של הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט לרשום מפלגה, כך דווח הבוקר (רביעי) בכאן רשת ב'.

שני ראשי המפלגות מעוניינים מאוד באיחוד עם איזנקוט מתוך הנחה שכל מפלגה שתרוץ איתו תהפוך לגדולה בגוש המתנגדים לממשלה ותמשוך אליה מנדטים של מצביעים מתנדנדים.

איזנקוט טרם החליט על שיתופי פעולה ונפגש עם כל נציגי הגוש. בימים האחרונים אמר כי ""המגעים בין ראשי המפלגות והאנשים המרכזיים הם הרבה יותר ממה שמשתקף בתקשורת. יש מחויבות עמוקה מאוד להציג אלטרנטיבה מנוסה ורצינית מאוד שיש בה שני ראשי ממשלה לשעבר, יש בה אנשים שכיהנו בשניים או שלושה תפקידי שרים, אנשים נקיים שרוצים לעשות שינוי עמוק בחברה הישראלית".

אמש הכריז איזנקוט על הקמת מפלגת "ישר! עם איזנקוט" והציג רשימה של 120 מייסדות ומייסדי המפלגה.

לצד איזנקוט נמנים בין מייסדי המפלגה, ניר זוהר, נשיא WIX ואיש הייטק; פרופ' אמריטוס מנו טרכטנברג, מומחה בעל שם עולמי לכלכלה; אל"מ (מיל') מתן כהנא, לשעבר שר הדתות; יואב הורוביץ, לשעבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה ומקורבו של נתניהו; ענבר גיטי-הרוש, לשעבר מנכ"לית "אחריי!" וראש מנהלת "מתווה השירות" במשרד הביטחון; וכן אלוף (מיל') פרופ' ישי בר ואלוף (מיל') וח"כ לשעבר טל רוסו.

לדבריו: "המפלגה תפעל לתיקון, ריפוי ותקווה לחברה הישראלית", ו"תציב את האינטרסים הביטחוניים והלאומיים של מדינת ישראל מעל לכל שיקול אחר".