פרסום ראשון: השרים אופיר סופר ויצחק וסרלאוף הגישו בקשה לוויזה לאוסטרליה, לקראת אירועי עלייה שצפויים להתקיים במלבורן ובסידני.

במשלחת ישתתפו נציגים ממשרד העלייה והקליטה, ממשרד הנגב והגליל ומהסוכנות היהודית.

נציין כי בעבר מנעה ממשלת אוסטרליה את כניסתם של חבר הכנסת שמחה רוטמן והשרה לשעבר איילת שקד, דבר שעורר סערה ציבורית ותקשורתית.

לפני כחודש שר הפנים של אוסטרליה טוני בורק ביטל את הוויזה של רוטמן - יום לפני שאמור היה להגיע לאירוע של הקהילה היהודית במדינה.

בורק טען שאוסטרליה תחסום כל מי ש"מפיץ מסרים של פילוג ושנאה". הוא הוסיף כי "אוסטרליה היא מדינה שבה כל אחד יכול להיות ולהרגיש בטוח".

הוויזה של רוטמן אושרה כשבועיים קודם, אך בוטלה, ונאסר עליו להיכנס לאוסטרליה למשך שלוש השנים הקרובות.

בין הסיבות הרשומות בהחלטה המפורטת כוללות ציטוטים של רוטמן כמו "צריך להשמיד את החמאס"; "מדינה פלסטינית היא הצעד הראשון להשמדת ישראל"; "צריך להחיל ריבונות ביהודה ושומרון"