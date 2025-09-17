שר התרבות והספורט מיקי זוהר הכריז היום (רביעי) על הקמת טקס "האוסקר הישראלי הממלכתי" שיתקיים מדי שנה ויועד להעניק במה רשמית ליצירה ישראלית איכותית, במטרה לחזק את הקולנוע המקומי ולעודד מצוינות בתעשייה.

הטקס נועד לשמש אלטרנטיבה לפרסי אופיר. זוהר טען כי בשנים האחרונות הפך טקס פרסי אופיר ל"במה לנרטיבים זרים ומנותקים מהעם", וכי ההחלטה התקבלה מתוך רצון ליצור אירוע ממלכתי וראוי שישקף את בחירות הציבור.

במסגרת הטקס יחולקו פרסים בקטגוריות מרכזיות: הסרט העלילתי הטוב ביותר, הסרט התיעודי הטוב ביותר, סרט אנימציה/קצר, הבמאי, השחקן והשחקנית הטובים ביותר.

בנוסף יוענק פרס "מפעל חיים" ליוצרים שצברו 25 שנות פעילות בקולנוע הישראלי. כל זוכה יקבל פרס כספי בסך 100 אלף ש"ח. ​הטקס ינוהל על ידי צוות שופטים מקצועיים ובחירת הזוכה תתבצע ברוב קולות.

לדברי השר זוהר, "לצערי, בשנים האחרונות הפך טקס פרסי אופיר לבמה שמקדשת נרטיבים זרים ומנותקים מהעם עם אמירות ברורות נגד מדינת ישראל, חיילי צה"ל וככלי לניגוח פוליטי. על כן החלטתי להפסיק את המימון מכספי הציבור לטקס שמייצג קבוצה מצומצמת ויורק בפרצופם של אזרחי ישראל וחיילי צה"ל. במקום זאת, נקים טקס חדש, ממלכתי ורשמי שישקף את העשייה הקולנוע התרבותית והמגוונת של מדינת ישראל, ויעניק כבוד והערכה ליוצרים שיצירותיהם מחזקות את רוח העם ואת האחדות בתוכנו".

​זוהר סיכם ואמר: "הגיע הזמן שנדבר בקולנוע על הסיפורים המיוחדים שלנו, על הגבורה, על הנחישות ועל כל מה שהופך אותנו למדינת ישראל. אני קורא לכל היוצרים להצטרף אלינו ולבנות יחד תעשייה שתהיה מקור לגאווה לאומית".