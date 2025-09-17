מפלגת הציונות הדתית דנה הערב (רביעי) בהצעתו של היו"ר, השר בצלאל סמוטריץ', לבטל את שיטת הבחירות המקדימות בקרב כלל המתפקדים.

ההצעה קובעת כי מעתה הסמכות לקביעת רשימת המועמדים לכנסת תועבר לפורום מצומצם של כ-150 פעילי המפלגה.

בכינוס שהתקיים להרמת כוסית בהשתתפות חברי המרכז ונציגי המפלגה ברשויות המקומיות, אישרו המשתתפים את ביטול הפריימריז כהוראת שעה בעקבות המלחמה.

בנוסף אושרר מינויו של סמוטריץ' ליו"ר המפלגה והוא יקבל שריון בכל חמישייה ברשימה, במקומות השני, השישי וכן הלאה.

במערכת הבחירות האחרונה נבחרה הרשימה באמצעות פריימריז דיגיטליים, שבהם השתתפו כ-20 אלף מתפקדי המפלגה.

גורם במפלגה אמר לערוץ 7 כי היא זקוקה לחידוש בשורותיה כדי לנסות ולתפוס מקום משמעותי יותר במערכת הפוליטית לקראת הבחירות הבאות - שמועדן טרם נקבע. הגורם הזכיר את שמו של תא"ל (במיל') עופר וינטר כמי שיכול להצעיד את המפלגה להישגים משמעותיים, אך בשלב זה לא מתקיימים מגעים בין הצדדים.