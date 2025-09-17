ה"טיימס" הבריטי מדווח הערב (רביעי) כי ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, מתכוון להכריז בסוף השבוע על הכרה רשמית במדינה פלסטינית.

לפי הדיווח, סטארמר בחר לדחות את המהלך עד לאחר ביקורו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, בבריטניה, זאת כדי למנוע הסחת תשומת הלב התקשורתית ממסיבת העיתונאים המשותפת המתוכננת למחר.

לפני כחודש וחצי סטארמר הודיע כי אם לא יחול שינוי מהותי במצב הקיים ברצועת עזה, ממשלתו תפעל להכרה במדינה פלסטינית עד לספטמבר הקרוב.

בהודעתו הציב סטארמר אולטימטום לישראל, לפיו השיפור הנדרש במצב ההומניטרי והמדיני בעזה הוא תנאי מרכזי למניעת הצעד המדיני הבריטי.

בהצהרה שפורסמה ממשרד ראש הממשלה, נמסר כי הדאגה המרכזית של בריטניה היא לשלומם של החטופים הישראלים ולרווחת תושבי עזה.