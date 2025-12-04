התביעה בבריטניה הודיעה כי הגישה כתב אישום בגין ארבעה סעיפי טרור נגד מוחמד בשיר, 31, לאחר שהוא הואשם כי הסיע את המחבל שרצח שני בני אדם בבית הכנסת במנצ'סטר.

על פי כתב האישום בשיר הסיע את ג'יהאד אל-שאמי על מנת לבדוק את אמצעי האבטחה סביב מתקן בטחוני בריטי. אל-שאמי ככל הנראה תכנן לבצע פיגוע גם במתקi הביטחוני, אך נורה למוות על ידי שוטרים במהלך הפיגוע בבית הכנסת במנצ'סטר.

בשיר, מהגר פקיסטני המתגורר במנצ'סטר, נעצר מיד אחרי הפיגוע בבית הכנסת בחשד לביצוע, הכנה והסתה למעשי טרור, אך הוא שוחרר ללא כתב אישום.

הוא נעצר שוב בשדה התעופה במנצ'סטר בתאריך 27 בנובמבר, והוא מואשם בסעיף אחד של הכנה לפעולות טרור ובשלושה סעיפים של הפצת פרסומי טרור.

פרנק פרגוסון, התובע הראשי של מחלקת הפשיעה והלוחמה בטרור בתביעה הבריטית, אמר כי "היום החלטנו להעמיד לדין את מוחמד בשיר בעבירות טרור, בעקבות חקירה של משטרת הלוחמה בטרור בנוגע להתנהלותו הקשורה לג'יהאד אל-שאמי".

לדבריו, "התובעים שלנו הגיעו למסקנה שישנן ראיות מספיקות כדי להאשים את מוחמד בשיר בעבירה אחת של הכנה לפעולות טרור ובשלוש עבירות של שיתוף פרסומי טרור עם שאמי ואחרים, בכוונה לעודד מעשי טרור. עבדנו בשיתוף פעולה הדוק עם משטרת הלוחמה בטרור בזמן שהם ביצעו את חקירתם".