תא"ל (במיל') משה (צ'יקו) תמיר, שכיהן בין היתר כמח"ט גולני ומפקד אוגדת עזה והיה מפקדו הישיר של האלוף דוד זיני, מביע תמיכה במועמדות זיני לראשות השב"כ.

בראיון ל"ידיעות אחרונות" אמר תמיר כי זיני יהיה ראש שב"כ מצוין. "אחרי הכישלון ב-7 באוקטובר, שבו שב"כ נקלע למשבר הכי חמור בתולדותיו, הוא חייב טלטלה ומישהו מבחוץ. כמו שהביאו בשעתו את עמי אילון ואף אחד לא שאל מה דעותיו הפוליטיות, כך גם לא צריך לשאול על זיני".

תמיר ציין כי לדעתו הארגון זקוק למפקד "מקצועי וערכי. זיני הוא כזה". הוא תיאר את ההיכרות האישית הקרובה ביניהם. "פיקדתי עליו מאז שהיה מ"פ, הוא היה הגדוד הכי התקפי שלי וזכה בצל"ש. הוא עם מחשבה עצמאית ועמוד שדרה. אחרי יותר מ-30 שנות שירות, שבהן עמד בכל המבחנים, כולל ההתנתקות, הוא לא צריך להוכיח ממלכתיות".

הוא האשים כי חלק ממסלול קידומו של זיני לפני שנים הושפע משיקולים פוליטיים: "זו הייתה החלטה פוליטית נגד הציונות הדתית, שנבעה מהתפיסה הערכית של המטכ"ל שהייתה מושפעת כל השנים באופן מובהק מהשמאל. ברגע שיש לך כיפה ואתה מגיע מבית הגידול שלו, אתה חשוד ועדיף שלא תהיה במרכז".

דבריו מצטרפים לדברי האלוף (במיל') רוני נומה שפנה לוועדת גרוניס וביקש להופיע בפניה כדי להביע תמיכה במועמדות זיני.

גם תא"ל (במיל') ארז צוקרמן, מפקד חטיבת גולני בתקופת ההתנתקות, ציין כי זיני "התנהל בצורה סופר ממלכתית' וכל הטענות כאילו הוא לא יישמע לשלטון החוק או שיהיה יס-מן משוללות כל יסוד. זיני היה קצין מקצועי כל השירות שלו, ואין שום סיבה שינהג אחרת בשב"כ".