הרב יוסף צבי רימון וד"ר אבי הרמן מ"מכבי שירותי בריאות" את המדריך המלא לצום יום הכיפורים לנשים הרות ומיניקות.

העיקרון המנחה, הפותח כל דיון, הוא קדושת החיים. "כשיש פיקוח נפש, אפילו ספק פיקוח נפש, שותים, שותים לשיעורים, אם זה לא מספיק, שותים כרגיל", מבהיר הרב רימון. "אנחנו לא לוקחים שום ספק, לא לגבי האישה ולא לגבי התינוק. זה קודם כל עיקרון אחד כללי".

מצד הדין, נשים הרות ומניקות חייבות בצום, אך הרב רימון מדגיש כי "בדורנו יש חולשה ויש קשיים". החשש מהפלה בשליש הראשון, מלידה מוקדמת בשלבים מתקדמים יותר, או מהפסקת ייצור החלב אצל אם לתינוק הניזון מהנקה בלבד - כל אלו מהווים שיקולים כבדי משקל המתירים הקלה בצום.

ד"ר הרמן מחזק את הדברים מהזווית הרפואית וממליץ לכל אישה להתייעץ אישית עם הרופא המטפל. הוא נותן הנחיה חד משמעית למצבים מתקדמים: "בוודאי אם אישה מתחילה להרגיש צירים או שיש ירידת מים, היא צריכה לשתות כרגיל בלי שום הגבלה, כי כמובן מתחיל תהליך של לידה. חשוב שהיא תגיע ללידה במצב טוב".

בנוגע להנקה, מסביר ד"ר הרמן כי "בדרך כלל הצום פוגע בהנקה אבל לא בצורה משמעותית". לכן, רוב הנשים המניקות יכולות לצום. עם זאת, יש לשים לב למצבו של התינוק. "אם התינוק רק יונק, צריך יותר לשים לב. ם באמת כמות ההנקה יורדת והתינוק מאוד מאוד לא רגוע, אז יש מקום באמת לשתות לשיעורים ולהגביר את החלב".

כאשר מתקבלת ההחלטה שיש צורך לשתות, הדרך המועדפת היא "שתייה לשיעורים". הרב רימון מפרט את השיטה: "למלא את הפה במים עד הסוף. חצי מזה כל ארבע דקות, או כל תשע דקות". שתייה בכמות כזו כל ארבע דקות מספקת לגוף כשתי כוסות נוזלים בשעה. ניתן ורצוי לשתות מיץ או מרק צח טחון כדי לספק לגוף גם סוכרים ומינרלים. אם יש צורך גם באכילה, השיעור הוא כנפח של קופסת גפרורים, וניתן לאכול ולשתות באותו מרווח זמן.

לצד ההיתרים, ישנן גם עצות מעשיות שיכולות לסייע לעבור את הצום בשלום. "אם אישה מרגישה שהיא חייבת לשתות, אבל אולי מקלחת תעזור. מקלחת עדיפה", אומר הרב רימון.

העצה החשובה ביותר מופנית לבני הזוג. "בעל צריך לדעת שהוא צריך לעזור לאשתו, ולפעמים לוותר על חלק מהתפילה כדי לעזור לאשתו", הוא פוסק. "בעיקרון, עדיף שהבעל יתפלל את כל התפילות ביחידות בבית, כדי שאשתו לא תצטרך לשתות אפילו פעם אחת לשיעורים. אם זה מה שצריך, אם יש ילדים קטנים בבית, זה מה שצריך".