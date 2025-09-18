צה"ל מאשר כי המחבל שרצח שני ישראלים היום (חמישי) בפיגוע ירי ודקירה במעבר אלנבי הגיע למקום במשאית סיוע הומניטרי.

המחבל שימש כנהג משאית סיוע שיועדה לרצועת עזה. הוא פתח באש ולאחר שנתקל במעצור הוא שלף סכין ודקר את הישראלים.

גורם ביטחוני הדגיש כי המחבל הוא אזרח ירדני שהועסק על ידי צבא ירדן לטובת שינוע משאית הסיוע מירדן לרצועת עזה.

גורם ישראלי אמר לתקשורת כי הירי בוצע טרם בידוק המשאית במעבר.

לאחר הפיגוע, כוחות צה"ל מחטיבת הבקעה והעמקים מבצעים סריקות ומכתרים את יריחו.

יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, תקף: "כשמאכילים את האויב בסיוע הוא קם ורוצח אותנו - ואת זה ממשלת השבעה באוקטובר מסרבת להבין. ‏חייבים לשים סוף לסיוע לעזה ולסגור את כל המעברים".

יו"ר הוועדה לביטחון לאומי ויו"ר סיעת עוצמה יהודית, ח"כ צביקה פוגל, הגיב: "כשמאכילים את הנחש הפלסטיני, אל תתפלאו כשהוא מכיש. ‏זה הזמן להפסיק את הסיוע, לסגור את הברזים ולהחשיך את עזה".

תנועת צו 9 מסרה: "המרצחים השפלים ותומכיהם שמובילים מדי יום את מאות משאיות הציוד אספקה הישר למחבלי הנוחב'ה שטבחו אנסו וערפו בנו מתכננים את השביעי לאקטובר הבא. זעקת לוחמינו שרואים מדי יום את הפשע הזה מתערבבת עם זעקת הנרצחים, וכל זה שהחטופים נאנקים במנהרות מורעבים באכזריות מחרידה. המאבק שלנו הוא מאבק של העם כולו מול הממשלה שאינה מסוגלת לעצור את מכונת המוות של הסיוע לחמאס ומנהל את המחדל היסטרי שעולה לנו בדם. הגיע זמן להתעורר".

פראמדיקית בוסמת לובינר וחובש מד"א עמית וייס, סיפרו "הגענו למקום בכוחות גדולים וחברנו לכוחות הביטחון במעבר, הם הובילו אותנו ל-2 גברים שהיו מחוסרי הכרה עם פצעי ירי בגופם כשמעניקים להם טיפול רפואי ראשוני. המשכנו את הטיפול הרפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותם. המחבל נוטרל ע"י כוחות הביטחון".