מחבלים יידו הערב (שני) אבנים לעבר כלי רכב ישראליים שנסעו בכביש מרכזי סמוך לכפר סינג'יל שבמרחב חטיבת שומרון.

באותה עת שהו במרחב צלפי יחידה 636 במסגרת פעילות מבצעית ומארב יזום באזור. הלוחמים זיהו את שלושת המחבלים בעת שיידו אבנים וסיכנו את הנהגים.

הצלפים ביצעו ירי מדויק לעבר המחבלים בניסיון לסכל את הפיגוע. שניים מהם חוסלו בזירה. כוחות צה"ל פתחו במרדף אחר המחבל השלישי שנמלט מהמקום.

מצה"ל נמסר כי הכוחות ימשיכו לפעול לסיכול טרור ולשמירה על ביטחון התושבים במרחב.

מוקדם יותר הבוקר עדכנה המשטרה כי בהכוונת שירות הביטחון הכללי נעצר מחבל שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי.

במסגרת הפעילות הגיעו הכוחות למסגד דאוועה בשכונת פרדס שניר בלוד, שם אותר החשוד.

הכוחות עצרו את החשוד, בן 22 תושב מזרח ירושלים, והוא הועבר לחקירה בשב"כ.