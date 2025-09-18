ראש השב"כ לשעבר, רונן בר, הציג בעדותו בפני ועדת גרוניס עמדה מתונה ומרוככת ביחס למינויו האפשרי של האלוף במיל' דוד זיני לראשות השב"כ, כך פורסם הערב (חמישי) בכאן חדשות.

על פי הדיווח בר אף התייחס במסגרת עדותו לשאלת הערכיות של המועמד ושיבח אותן.

עוד דווח כי זיני למרות מכתבים חריפים שנשלחו אל הוועדה על ידי ראשי שב"כ לשעבר והתנגדויות נוספות שהגיעו בימים האחרונים, הנטייה המרכזית של הוועדה בשלב זה נותרה לטובת אישור מועמדותו של דוד זיני לראשות השב"כ.

גורמים המעורים בפרטים מסרו כי ההכרעה הסופית תתבסס על המשך הדיונים ובחינה של כלל החומר.

ביום ראשון הקרוב תסתיים כהונת ראש השירות הנוכחי ש' שמונה אחרי פרישתו של רונן בר. ש', בן 53, נשוי ואב לשלושה, החל את שירותו בארגון בשנת 1995 כרכז מודיעין במגזר הערבי במרחב ירושלים-יהודה ושומרון.

בשבוע שעבר פנה ראש הממשלה בנימין נתניהו לוועדה המייעצת למינויים בכירים בבקשה לאשר את מינויו של זיני לתפקיד ראש שירות הביטחון הכללי.

במכתבו לוועדה ציין נתניהו כי כהונת ראש השירות הנוכחי תסתיים ב-21 בספטמבר וכי לנוכח האתגרים הביטחוניים הקשים יש חשיבות דחופה באיוש התפקיד.

יצויין כי היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה, קבעה כי אין עילה לפסול את מועמדותו של זיני לתפקיד ראש השב"כ.