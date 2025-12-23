ראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני, קיבל את בקשתו של סגנו ש' לסיים את תפקידו בתקופה הקרובה. מדובר בסיום שירותו של אחד מבכירי הארגון, לאחר 30 שנות פעילות מבצעית.

על פי הודעת שב"כ, עם כניסתו של זיני לתפקיד סוכם בין השניים כי ש' ימשיך לשמש כסגן ראש השירות עד לכניסת הארגון לתקופת יציבות, וכי יעזוב כאשר יראה לנכון.

ראש השב"כ הביע בהודעה את "הערכתו הגדולה לש' על שירותו המשמעותי במגוון תפקידים בשטח ובמטה ועל נכונותו לשמש כסגנו".

עם זאת, גורמים ביטחוניים ציינו כי ברקע לפרישתו עומדות מחלוקות משמעותיות בין ש' לבין ראש השירות הנוכחי.

ש', בן 53, נשוי ואב לשלושה, הצטרף לשב"כ בשנת 1995 כרכז מודיעין במגזר הערבי במרחב ירושלים, יהודה ושומרון.

לאורך השנים מילא שורה של תפקידי שטח, ניהול ופיקוד, בהם תפקיד רכז נפת ירושלים ומפקד על מערך הכשרת רכזי השטח.

בנוסף, ש' שימש לתקופה מסוימת כממלא מקום ראש השירות, עד למינויו של דוד זיני לראש השב"כ.