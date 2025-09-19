בפיגוע הקשה שאירע אתמול (חמישי) במעבר אלנבי נרצחו שני חיילים, סא"ל (מיל') יצחק הרוש, בן 68 מירושלים, וסמל אורן הרשקו בן 20 מתל מונד.

הרוש שירת כקצין ביחידת המילואים 309 של המנהל האזרחי. לצדו שירתו גם בנו וחתנו, אשר ביצעו מילואים באותו מרחב.

בנו של הרוש, ששירת במילואים, היה באזור בזמן הפיגוע. כאשר שמע על האירוע, מיהר למקום וגילה שאביו הוא אחד הנרצחים.

מחקירה ראשונית עולה כי המחבל חצה את הצד הירדני של מעבר אלנבי כשהוא נוהג במשאית סיוע הומניטרי שאמורה להיכנס לרצועת עזה.

לאחר שהמחבל נכנס לצד הישראלי של המעבר, אל מסוף המטענים - הוא החל בביצוע הפיגוע. הוא פתח באש לעבר האנשים במקום עוד לפני שהמשאית שלו הגיעה אל מרחב הבידוק. לאחר מכן דקר אותם ופצע אותם אנושות. רק לאחר מכן - הגיע למקום מאבטח של מעבר אלנבי ונטרל את המחבל.

הרוש היה אחראי על העברת הסיוע ההומניטרי מירדן לעזה. הוא, היה הגורם הראשון שפגש במשאיות הירדניות במעבר אלנבי בצד הישראלי.

סמל הרשקו שירת ביחידת הקשר לצבאות זרים ושימש נציג מטעם צה"ל לקשר עם הצבא הירדני. הוא עמד בחזית כדי להיות בקשר עם החיילים הירדנים במידה ומתגלה בעיה עם נהג משאית או בתהליך הבידוק.

גורם ישראלי אמר לתקשורת כי משאיות הסיוע ההומניטרי לא נבדקות בגלל סיכום עם הירדנים.