הפעילות במעבר גשר אלנבי, מעבר הגבול המרכזי בין ישראל לירדן, הופסקו הבוקר (רביעי) באחת בעקבות שביתת פתע שהוכרזה על ידי יו"ר מרחב ירושלים בהסתדרות העובדים הכללית החדשה.

לפי הודעת משרד האוצר, מדובר בהחלטה חד-צדדית שהתקבלה ללא כל פנייה מוקדמת, תוך הפרת הנהלים המחייבים תיאום מוקדם.

"השבתת המעבר גוררת השלכות מדיניות רגישות", נמסר מהאוצר. משרד האוצר מסר כי יבקש צו מבית הדין לעבודה כדי להפסיק את השביתה. "עולה חשש כי עם הרחקתו של היו"ר ארנון בר דוד, בהסתדרות מתחילים בקרבות ירושה".

באגף השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר הביעו פליאה נוכח המהלך, ומסרו: "לא ראינו דבר כזה. אנחנו מופתעים מאוד. בבוקר בהיר, בלי שום הודעה או שיח, החליט מנהל בהסתדרות להשבית את העבודה ואת מעבר הגבול בין ישראל לירדן".

"אנחנו לא נאפשר בשום פנים למתיחות פנימית בהסתדרות, בהיעדר יו"ר, לשבש את שגרת המדינה ולפגוע בה", נמסר