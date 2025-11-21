הקבינט המדיני-ביטחוני דן אמש (חמישי) בחוק עונש מוות למחבלים, שהוצג על ידי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

בדיון הציג בן גביר את הצעת החוק כ"חוק היסטורי וחשוב", אשר לדבריו, "יביא הרתעה, ימנע חטיפות ויביא צדק - תחשבו על רוצחי משפחת פוגל".

השר דודי אמסלם שאל את ראש השב"כ דוד זיני האם חוק כזה אכן מביא להרתעה. ראש השב"כ השיב: "כן. כלי כזה מרתיע ביותר. אני לא נכנס לשיקולים של מדיניות או משפט, אבל מבחינתנו זה עונש שירתיע".

אמסלם שאל בהמשך אם החוק עלול לגרום לחטיפת יהודים לצורכי מיקוח, אך ראש השב"כ השיב: "כבר חטפו לפני. הדיון הוא ערכי - אבל הרתעה החוק מביא".

נציג הצבא הביע בדיון את עמדת הרמטכ"ל אייל זמיר, ולפיה "אין מניעה עקרונית לחוק עונש מוות למחבלים. זו עמדתנו והיא על דעת הרמטכ"ל. הצבא בעד להכניס שיקול דעת, שלא יהיה עונש חובה".

מזכיר הממשלה הצטרף לעמדה זו: "השאלה המרכזית אם לא נכון יהיה להכניס שיקול דעת, ושזה לא יהיה עונש חובה".

השר בן גביר התנגד לכך ואמר: "זה חייב להיות עונש חובה - קודם כל בגלל היועמ"שית והפרקליטות. כולנו יודעים שהם בחיים לא יבקשו עונש מוות, וגם אם ננחה אותם - יגידו לנו שאסור לנו להתערב במדיניות ענישה. אני לא סומך עליהם".

השרה גילה גמליאל העלתה הסתייגות: "אבל גם אזרחים יהודים יכולים לצאת להורג". השר בן גביר השיב: "מי שפועל נגד תקומת העם היהודי"

השר סמוטריץ' חיזק את דבריו ואמר: "יהודי שפועל לטובת איראן ורצח נגד מדינת ישראל יכול לצאת להורג".

בנוסף, הקבינט החליט על הקמת צוות שרים מצומצם לקידום יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש בעזה. בין חברי הצוות: השרים סמוטריץ', בן גביר, גדעון סער, יריב לוין ואחרים.