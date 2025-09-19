ורד נוי, המחנכת של סמל אורן הרשקו ז"ל, שנהרג בפיגוע המשולב במעבר אלנבי אתמול (חמישי), סיפרה על תלמידה ועל ההתמודדות הקשה בבית הספר עם נפילתו.

"הכרתי את אורן כשהוא עלה לכיתה י'", שיתפה בראיון לרדיו 103FM. "המשפחה הגיעה אחרי שהות ארוכה בסינגפור. הוא בא מבית ספר עם מעט ילדים, ולמד באנגלית. ליוויתי אותו עד סוף י"ב. הוא היה ילד נעים, מנומס, ביישן, מופנם. תמיד עם חיוך, כשהיו פונים אליו לשיחות אישיות - היה עם מי לדבר".

לדבריה, אורן היה תלמיד שקט שהתבלט פחות, אך היה אהוב על חבריו. "בכיתה הוא ישב בשקט ופחות התבלט, הוא היה ביישן ומופנם. לא פשוט להיכנס לכיתה של בית ספר בישראל - זה הרבה ילדים, וכאלה שמכירים אחד את השני מהגן, אבל הוא היה ילד מהמם".

נוי ציינה כי אמנם לא פגשה את אורן מאז גיוסו, אך שמעה על השינוי שעבר במהלך שירותו. "בשבוע שעבר פגשה אותו בוגרת מהכיתה. היא סיפרה שהוא אמר לה כמה טוב לו - הוא נפתח, והכיר חברים חדשים. הוא הפך להיות יותר פתוח לעולם, וזה מאוד חימם לי את הלב".

בהמשך שיתפה המחנכת על האבל הקשה בבית הספר. "במוצאי שבת ייפתחו שערי בית הספר, והבוגרים יגיעו. לפני שבוע איבדנו את אורי למד שנפל בעזה. מתחילת המלחמה ספגנו הרוגים מהמלחמה. אנחנו מנסים לשמור מצד אחד על שגרה, אבל גם להזכיר את הילדים שלנו שנהרגו במלחמה".

לדבריה, למרות הקושי, המוטיבציה בקרב התלמידים נותרה גבוהה. "תל מונד הוא בית ספר שבו אחוז המתגייסים ליחידות קרביות הוא גבוה. הקולות שנשמעים בעיקר הם של מוטיבציה לשירות, אני מקווה שזה יימשך, אבל אני גם מקווה שהמלחמה תיגמר".