מעבר אלנבי ייפתח מחר (רביעי) מחדש להעברת סחורות וסיוע מירדן ליהודה ושומרון ולרצועת עזה, כחודשיים וחצי לאחר שנסגר בשל הפיגוע הקשה בו נרצחו שני יהודים.

גורם מדיני מסר כי "בשבועות האחרונים בוצעו ההתאמות הביטחוניות הנדרשות במעבר אלנבי, הן בצידו הישראלי והן בצידו הירדני. כמו כן, הוחמרו נהלי הבידוק והאבחון הביטחוני של הנהגים הירדנים ושל תכולת המשאיות, והוקצו כוחות אבטחה ייעודיים לאבטחת המעבר".

הפתיחה המחודשת נעשית בהתאם להסכמות ולהנחיית הדרג המדיני. הגורם הדגיש כי כלל משאיות הסיוע יועברו לרצועת עזה "בליווי ובאבטחה לאחר בידוק ביטחוני מוקפד".

הפיגוע במעבר התרחש ב-18 בספטמבר, אז ביצע אזרח ירדני בשם עבד אל מוטלב אל-קייסי פיגוע טרור משולב שכלל ירי ודקירה.

אל-קייסי, בן 57, שנהג במשאית סיוע לעזה, ירד מהרכבו, ירה לעבר שני חיילי צה"ל, ובהמשך דקר אותם. מאבטח במקום ניטרל את המחבל.

בפיגוע נהרגו סא"ל (מיל') יצחק הרוש, בן 68, וסמל אורן הרשקו, בן 20. הפיגוע התרחש כשנה לאחר פיגוע ירי אחר באותו מעבר, שבו נרצחו שלושה מעובדי המקום.