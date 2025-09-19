נציב שירות בתי הסוהר, קובי יעקובי, פנה במכתב חריף לראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות ניסיון לאשר ביקורי הצלב האדום אצל מחבלים מארגון הטרור הפת"ח הכלואים בישראל.

במכתבו כתב יעקובי כי המתווה שהוצע מתעלם לחלוטין מאגף המודיעין בשב"ס, ואמר, "המתווה המוצע תוך כדי התעלמות מוחלטת מאגף המודיעין בשב"ס מזכיר את היהירות שאפיינה את ה-6 באוקטובר".

עוד הדגיש יעקובי כי עמדת שב"ס היא ברורה ונחרצת. לדבריו, "שב"ס מתנגד בכל תוקף למתווה המוצע שיאפשר ביקורים של ארגון הצלב האדום אצל מחבלים מארגון הטרור הפת"ח".

בדיון שנערך השבוע בכנסת שעסק בדרישת המל"ל לאשר ביקור של הצלב האדום אצל מחבלים בכלא, ציינו בכירי בשב"ס כי המהלך יוביל לפגיעה בביטחון המדינה.

עו"ד סגד אוהד בוזי, יועמ"ש מודיעין ומבצעים בשב"ס, הסביר כי יש הליך תלוי ועומד בבית המשפט העליון בנושא הזה. "באופן עקרוני מתחילת המלחמה עמדת שב"ס שהצלב האדום לא נכנס לבתי הסוהר והיא מבוססת על עמדה מקצועית של אגף המודיעין בשב"ס לפיה: כניסה של צלב אדום לבתי סוהר עלולה להביא לפגיעה בביטחון בתי הסוהר ולוחמי הכליאה".

חברו לארגון, רב כלאי נתנאל שמשון, תחום פח"ע, הוסיף, כי "קיים בידינו מידע שכניסת הצלב האדום עלולה לפגוע בביטחון בתי הסוהר וייתכן גם בביטחון המדינה. יש שתי סוגיות מרכזיות ביטחון לוחמי הכליאה והחיכוך הגובר בבתי הסוהר - הכוונות וצבירת האמל"ח הקר והתיאומים בין לצעדי מחאה. סוגיה נוספת היא סוגיית בטחון המדינה - לא אכנס לפרטים אבל כניסת גורמים זרים לתוך גורמי הכלא מעלה את הפוטנציאל ובמכוון להעברת מסרים שליליים".