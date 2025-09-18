המטה לביטחון לאומי בראשות צחי הנגבי מתכוון להביא הערב (חמישי) לדיון הקבינט המדיני-ביטחוני החלטה שלפיה יש לאפשר ביקורי צלב אדום למחבלים מארגוני טרור שונים שאינם חמאס או ג'יהאד, בהם גם אנשי פת"ח הכלואים בישראל.

המהלך מגיע בעקבות עתירה שהוגשה לבג"ץ על ידי האגודה לזכויות האזרח.

המהלך מתבצע בניגוד לעמדת השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, וכן לעמדת שירות בתי הסוהר וגורמי המודיעין, הטוענים כי מדובר בצעד שיסכן את ביטחון המדינה ויסיר מנוף לחץ משמעותי מול האויב.

לטענתם, מדובר באבסורד שעה שהחטופים בעזה לא זוכים כלל לביקורי נציגי הצלב האדום. יצויין כי אם יאושר המהלך בקבינט, גם הארכי-מחבל מרואן ברגותי עשוי ליהנות ממנו.

השר בן גביר מתכוון להציג בישיבת הקבינט עמדה תקיפה נגד ההצעה, ולדרוש מראש הממשלה ומיתר השרים להתנגד להחלטה. לדבריו, יש להמשיך במדיניות הנהוגה מאז תחילת המלחמה - לא לאפשר ביקורי גורמים זרים אצל מחבלים בכלא, כל עוד אין ביקורים של נציגי הצלב האדום אצל החטופים בעזה.

בסביבתו של השר בן גביר תקפו בחריפות את המהלך של המל"ל, ואמרו כי "זו שערורייה. הוא מקדם כאן מהלך של כניעה לאויב, בזמן שהחטופים שלנו מוחזקים בתת תנאים. זו חרפה".

עוד הוסיפו כי "אנו מצפים מראש הממשלה נתניהו, ומיתר שרי הליכוד ושרי הקבינט לגלות עמוד שדרה, ולא להתקפל בגלל עתירות של ארגוני שמאל קיצוני שתומכים באויב ומעוניינים שנפסיד במלחמה. אסור בתכלית האיסור לאפשר את ההחלטה הזו, שתפגע בהרתעה ותפגע בחטופים".