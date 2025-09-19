שופט בית משפט השלום בירושלים חיים פס שחרר הבוקר (שישי) פעיל שמאל שתועד זורק מים על אזרח במהלך מחאת השמאל מול בית ראש הממשלה ברחוב עזה בירושלים.

ההחלטה התקבלה בניגוד לעמדת המשטרה, אשר ביקשה להאריך את מעצרו.

בהחלטתו כתב השופט פס, "לאחר עיון בחומר החקירה ושמיעת הצדדים מצאתי לנכון לדחות את הבקשה תוך שאני מורה על שחרור המשיב ללא תנאי ואפרט נימוקי".

עוד נכתב, "ראשית, בתיק לא קיימת כל תלונה. השוטרים שנכחו במקום וראו את האירוע יכלו לבקש מהאזרח עליו נשפכו המים לגשת לתחנת המשטרה ולהגיש תלונה אודות המעשה".

לדבריו, "העובדה כי אכן נזרקו מים ע"י המשיב אין בה לכשעצמה לבסס חשד לעבירת תקיפה כאשר השוטרים עצמם כלל לא יודעים האם המים פגעו באותו אזרח".

גורמים במשטרה הביעו פליאה על ההחלטה ואמרו, "מדובר בעבירה שנעשתה ליד שוטרים, כל סטודנט מתחיל למשפטים יודע כי גם כשאין מתלונן, אם יש עבירה - השוטר מחויב לעצור את עובר העבירה. לא ברור כיצד שופט בית משפט השלום משחרר את החשוד".