נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, הגיב הערב (שלישי) למתקפה החריפה של שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', שכוונה כלפיו.

במכתב שהעביר לעובדי מערכת המשפט, שופטות ושופטים, רשמים ונשיאי בתי המשפט, התייחס עמית לפניות רבות שהגיעו אליו בעקבות דבריו של סמוטריץ', שאמר אתמול כי עמית הוא "מגלומן אלים ודורסני שגונב את הדמוקרטיה הישראלית והתוצאה תהיה שנדרוס אותו, לא תהיה ברירה".

האיגרת של הנשיא עמית

"מאז אתמול בשעות אחר הצהריים, הגיעו אליי עשרות פניות נוכח דברי הבלע שהושמעו כלפיי וכלפי הרשות השופטת", כתב עמית. לדבריו, הפונים ביקשו להדגיש את "תחושת העלבון האישי והפגיעה שחשו בעקבות הדברים".

עמית הודה לפונים והבהיר כי "אף שאמירות אלו חצו קו אדום בעיניי - הן לא יסיטו אותי מדרכי". הוא הוסיף כי "אמשיך להנהיג את הרשות השופטת בראש מורם, בשיקול דעת ובממלכתיות, מתוך מחויבות מלאה לשליחות המוטלת עליי לשירות הציבור".

בהתייחס להשלכות הרחבות של המתקפה, כתב: "הדברים אמנם כוונו כלפיי באופן אישי, אולם משמעותם רחבה בהרבה - הם נועדו לפגוע בכל אחד ואחת מאיתנו, ובעיקר במוסד שבו אנו משרתים. המסר המשתמע מהדברים מבקש לערער על מעמדם ותפקידם של בתי המשפט במדינה דמוקרטית".

עמית הדגיש את מקור עוצמתה של מערכת המשפט, וציין כי "כוחנו מצוי בעבודתנו היומיומית, המקצועית והמסורה למען כלל אזרחי ישראל".

לדבריו, "המענה הטוב ביותר לניסיונות אלו לפגוע בנו הוא להתמיד במסלולנו - איש איש במשרתו ובתפקידו".

לסיום, הדגיש את חשיבות השיח הממלכתי דווקא בעתות של מתח פוליטי וציבורי. "מתחזקת בעיניי חשיבותה של שמירה קפדנית על גבולות השיח בתוך היכלות המשפט", כתב.

את מכתבו חתם בפסוק: "לא תגורו מפני איש" (דברים א', י"ז), והתחייב בשם בית המשפט העליון והרשות השופטת כולה: "נמשיך לדבוק בציווי הזה".

סמוטריץ' הגיב: "חציית קו אדום זה מה שיצחק עמית עשה כשחטף את תפקיד נשיא בית המשפט העליון בחוסר סמכות. דורסנות זה מה שעמית עושה יום יום שעה שעה ביחס לחוק, לעם, לדמוקרטיה, לכנסת ולממשלה. לא יסיטו אותי מדרכי. אמשיך בע"ה לדבוק בציווי המקראי 'לא תגורו מפני איש'".

שר המשפטים יריב לוין הגיב: "השופט עמית שיגר היום אגרת בה הוא מתגלה כאדם רגיש. רגיש לכבודו, ולכבודו בלבד. אין בו שום רגישות לכבודם של רוב אזרחי ישראל, אשר פתק ההצבעה שלהם, אמונתם וזכויותיהם נרמסים באולמו כדבר שבשגרה. אין לו שום רגישות ושום כבוד לכנסת ישראל, לממשלת ישראל ולמעמדן".

הוא הוסיף: "השופט עמית מנסה לרתום אל עגלתו הדוהרת לתהום את כלל שופטי ישראל. אבל גם הוא יודע שרבים מהם מייחלים להמשך תנופת השינוי במערכת המשפט. שום אגרת ושום פסק דין לא ישנו זאת. התיקון יצא לדרך, והוא בלתי ניתן לעצירה".