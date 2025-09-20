מנגנון ביטחון הפנים של הארגון הרצחני חמאס הודיע על הוצאתו להורג של "בוגד" נוסף, לאחר שהוכחה מעורבותו בפעילות ביטחונית חמורה.

על פי ההודעה, אמין בכרי אבו בכרה סייע להקמת חוליה המשתייכת למיליציה של יאסר אבו שבאב, הנתמכת על ידי ישראל, ואימן פעילים לביצוע משימות ביטחוניות עבור הצבא הישראלי.

המיליציה של יאסר אבו שבאב פועלת באזור רפיח, הנמצא בשליטת צה"ל, ומסייעת בלחימה נגד חמאס ובשמירה על הסיוע ההומניטרי.

בהודעתו, ציין מנגנון ביטחון הפנים של חמאס כי ההוצאה להורג מהווה מסר נחרץ לכל מי שבוחר בדרך ה"בגידה" ומשתף פעולה עם ישראל.

לדבריהם, גורלו של "בוגד" כזה יהיה הוצאה להורג ללא היסוס, וגם הגנת משפחתו לא תסייע לו.

עוד הדגיש המנגנון את חשיבות גורם ההרתעה בסוגיה זו, והבהיר כי הפעילות לסיכול "בוגדים" תימשך עד לחיסול רשתות הסוכנים המאיימות על העם הפלסטיני.