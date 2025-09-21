אחרי הצהרת בריטניה, אוסטרליה וקנדה על הכרה במדינה פלסטינית, ישראל שוקלת מספר צעדי תגובה - וככל הנראה - צפויה ללכת למהלך של ריבונות חלקית ביהודה ושומרון, כך אומרים גורמים בסביבת ראש הממשלה.

נתניהו ייפגש בשבוע הבא עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, וינסה לתאם עימו את התגובה הישראלית - כשהמטרה היא מצד אחד לא להבליג על מהלך ההכרה ומצד שני לא לייצר מהלך שיפגע באופן מהותי בהסכמי אברהם.

בחדשות 12 דווח כי סעודיה איימה על ישראל שלמהלך החלת ריבונות יהיו משמעויות נרחבות ביותר.

שרי הקבינט לוחצים על נתניהו להגיב באמצעות החלת ריבונות. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר הצהיר כי בישיבת הממשלה הקרובה תעלה הצעה להחלת ריבונות ביהודה ושומרון.

יו"ר מפלגת הציונות הדתית ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', אמר: "נגמרו הימים שבריטניה ומדינות אחרות יקבעו את עתידנו, המנדט נגמר והתשובה היחידה לצעד האנטי ישראלי היא ריבונות על חבלי המולדת של העם היהודי ביהודה ושומרון והורדת רעיון האיוולת של המדינה הפלשתינית מסדר היום לתמיד. אדוני ראש הממשלה, זו העת וזה בידיים שלך".

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב הערב (ראשון) להצהרת בריטניה, אוסטרליה וקנדה על הכרה במדינה פלסטינית. "יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר: אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם: זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן".

נתניהו: "לא תקום מדינה פלסטינית" איתי בית און, לע"מ

הוא גם הצהיר שהמהלך לא יישאר ללא תגובה. "במשך שנים מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים גם מבית וגם מן החוץ. עשינו זאת בנחישות, ועשינו זאת בתבונה מדינית. לא כל שכן, הכפלנו את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון - ונמשיך בדרך זו. המענה לניסיון האחרון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו יינתן לאחר שובי מארצות הברית. תמתינו".