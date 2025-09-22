שיתוף פעולה של חיל הים וחיל האוויר דובר צה"ל

צה"ל הודיע כי חיל האוויר חיסל את איאד אבו יוסף, סגן מפקד המשטרה הימית של חמאס, בתקיפה ממוקדת שבוצעה במחנות המרכז. התקיפה התבצעה בהכוונה מודיעינית של חיל הים ואגף המודיעין.

בצה"ל הדגישו כי יוסף לקח חלק בפשיטה ובטבח הרצחני שביצע חמאס ב-7 באוקטובר. במהלך הלחימה ברצועת עזה הוא תכנן מארבים נגד כוחות צה"ל ועסק באבטחת הנכסים של הארגון.

לפי צה"ל, חיסולו מהווה פגיעה משמעותית ביכולות המשטרה הימית של חמאס, אשר משמשת לאיסוף מודיעין על כוחות צה"ל ולאכיפת שליטתו הימית של הארגון.

מאז תחילת מבצע 'מרכבות גדעון ב' פועל חיל הים לסיכול תשתיות ואנשי מפתח במשטרה הימית, בשיתוף פעולה עם כוחות היבשה וחיל האוויר.

צה"ל הדגיש כי לוחמי פלגה 916 של חיל הים מהווים מרכיב חשוב בתמרון הקרקעי ברצועה, ומסייעים בסגירות מעגל ובאש מהים, האוויר והיבשה.