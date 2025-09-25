השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, תוקף בחריפות הבוקר (חמישי) את היועצת המשפטית לממשלה שטענה שמסמך הגבלת ההפגנות שפרסם אינו חוקי.

"גלי בהרב-מיארה מעודדת אנרכיה, רוצה לראות דם, ואינה מסתפקת בח"כ מבוגר שמופל לרצפה בידי חבורת אנרכיסטים שפועלים עם רוח גבית ממנה. לא אירתע מהשיטות הבזויות והעברייניות של בהרב-מיארה, שנמנעת כבר חודשים מדיון במסמך המדיניות שהגשתי, ואז טוענת שהמסמך אינו בתוקף כי טרם הגיבה עליו", הצהיר בן גביר.

הוא הוסיף "לצערה הרב, הציבור נתן לי את המנדט - לא לה. היא לא תפחיד אותי מלעשות את תפקידי. לציבור שחווה אלימות ברחובות אין זמן להמתין לבהרב-מיארה".

בתגובה שפרסמה קבעה היועצת המשפטית לממשלה כי מסמך המדיניות שפרסם השר לביטחון לאומי בנוגע לטיפול בהפגנות "אינו כדין, חסר תוקף ולא ניתן לפעול על פיו".

לטענתה, מדובר ב"התערבות פוליטית פסולה בעבודת המשטרה, פגיעה בלתי מוצדקת בזכות המחאה והפרת העקרונות שהתחייב השר לקיים".

בתגובה הודגש כי לשר לביטחון לאומי אין סמכות ישירה לקבוע מדיניות ביחס לאופן שבו תתמודד המשטרה עם הפגנות וחסימות כבישים. "מדובר בנושא המצוי בליבת שיקול הדעת המקצועי של המשטרה, והכפפתו לשיקול פוליטי תפגע קשות באמון הציבור", טענה היועצת.