מתחילת מבצע 'שאגת הארי' זיהו במשטרה שבעה אירועי הסתה נגד מדינת ישראל ותמיכה באיראן מקרב ערביי ישראל. בהתאם למדיניות השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בוצעו עשרות מעצרים באירועים אלה.

בנוסף, בעקבות גילויי תמיכה באיראן, מבצעת המשטרה יחד עם כוחות משמר הגבול פטרולים סביב מסגדים בערים מעורבות לאורך כל שעות היממה, מחשש להפצת מסרי תמיכה באמצעות אימאמים.

בתוך כך, אמש הביעו אסירים פליליים תמיכה באיראן באגפים שונים בבתי הכלא. בעקבות זאת הנחה נציב בתי הסוהר, רב-גונדר קובי יעקובי, לסווג את אותם אסירים כאסירים ביטחוניים.

בסביבת בן גביר הדגישו בשיחה עם ערוץ 7: "המשטרה לא תאפשר הסתה נגד המדינה, במסגדים ובתוך הערים המעורבות. גם בבתי הסוהר לוחמי הכליאה ערוכים ומוכנים לפעול כל רגע מול גילויי שמחה של אסירים פליליים ומחבלים. אפס סובלנות נגד מי שיתמוך באיראן. לא נאפשר זאת".

עוד ציינו בסביבתו כי הם מגבים את מדיניות המפכ"ל דני לוי ונציב בתי הסוהר ביישום הקו שנקבע.