שוטר התייצב הערב (חמישי) בבית משפחת זיני באשדוד ודרש מהרב יוסף זיני, אביו של ראש השב"כ המיועד דוד זיני, להתלוות לחקירה בעקבות התבטאויותיו מהעבר.

לדברי המשטרה, הרב זיני סירב לדרישת השוטר. הרב זיני התבטא בעבר בחריפות נגד מערכת המשפט והשופטים ואמר, "שיתפוצץ בג"ץ, שיישרף במהרה בימינו אמן ואמן".

מדובר במהלך חריג מצד המשטרה, שכן עבירות מסוג זה מחייבות אישור מיוחד מאגף החקירות והמודיעין, כפי שנדרש בתיקים הנוגעים לחופש הביטוי.

גם בחשד לעבירות הסתה נדרשים אישורים מיוחדים ובפרקליטות ובייעוץ המשפטי לממשלה הדגישו כי לא נתנו כל הנחיה לחקור את הרב זיני.

מהמשטרה נמסר כי "בעקבות תלונה שהוגשה במשטרה בגין חשד לאיומים בסרטון של הרב יוסף זיני, המשטרה פתחה בבדיקה. שוטר אכן הגיע לביתו על מנת לזמן אותו לחקירה שמועדה יקבע בהמשך ובהתאם לקבלת האישורים הנדרשים".

האירוע התרחש זמן קצר לפני שוועדת גרוניס אישרה את מינויו של זיני הבן לתפקיד ראש השב"כ. ההחלטה התקבלה לאחר דיון בעניינו, ותובא לאישור הממשלה בישיבתה הקרובה ביום ראשון. עם אישור הממשלה, ייכנס זיני לתפקידו הרשמי.

במכתב ששלח יו"ר הוועדה, נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, נכתב כי הוועדה בחנה את טוהר המידות במינוי ולא מצאה מניעה לאשר את מועמדותו של זיני.

הוועדה שמעה במהלך דיוניה את ראש הממשלה בנימין נתניהו, את ראש השב"כ היוצא רונן בר וממלא מקומו, וכן את הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. עוד נבחנו פניות רבות מן הציבור ומאנשי מערכת הביטחון, בהן גם ארבעה מראשי השב"כ לשעבר.

כמו כן, נבחנה טענה הנוגעת לאמירות של בני משפחתו של זיני, ובהן גם אמירות חריפות מצד אביו הרב יוסף זיני. הוועדה הדגישה כי אין לייחס אמירות כאלה למועמד עצמו, וציינה שדבריו ומעשיו של זיני מעידים על מחויבות לשלטון החוק.