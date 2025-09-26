כוחות צה"ל בפיקוד הדרום, בהכוונת אמ"ן ושב"כ, ממשיכים בלחימה ברחבי רצועת עזה. במקביל למהלך הקרקעי בעיר עזה, חיל האוויר תקף במהלך היממה האחרונה יותר מ-140 מטרות טרור, ובהן מחבלים, מנהרות לחימה, מבנים צבאיים ותשתיות נוספות.

אוגדה 98 פועלת במרחב העיר עזה במסגרת מבצע "מרכבות גדעון ב'" להשמדת תשתיות טרור מעל הקרקע ובתת-הקרקע. בסגירת מעגל מהירה, כוחות האוגדה הכווינו תקיפה אווירית לעבר מחבל שנשא חפץ ממולכד בקרבת הכוחות המתמרנים; לאחר התקיפה נצפו פיצוצי משנה המעידים על הימצאות חומרי נפץ.

אוגדה 36 מעמיקה את פעילותה בעיר עזה, ופעלה ביממה האחרונה להשמדת מנהרות טרור ששימשו מסתור למחבלים, תוך פגיעה משמעותית בתשתיות האויב. חטיבת האש 282 סייעה בתקיפת יותר מ-35 מטרות - מחיסול מחבלים ועד השמדת מבנים אסטרטגיים ששימשו מוקדי פעילות טרור של חמאס.

במקביל, אוגדה 162 הפועלת בעומק העיר עזה השמידה תשתיות אויב ומבנים צבאיים, חיסלה מחבלים בקרבות פנים אל פנים ואיתרה אמצעי לחימה ומטענים רבים שהוסתרו במרחב.