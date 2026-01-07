גורמי ביטחון בישראל מתריעים מפני התחזקות כלכלית משמעותית של חמאס ברצועת עזה.

לפי הנתונים שהוצגו לאחרונה בדיונים ביטחוניים סגורים ופורסמו ב'ynet', חמאס מחזיק כיום בעזה בין 400 מיליון שקלים למיליארד שקלים במזומן - סכום שעשוי אף להיות גבוה יותר לפי הערכות מודיעיניות.

גורמים בצה"ל המליצו להפחית את מספר משאיות הסיוע הנכנסות לרצועה, אשר עומד על כ-4,200 משאיות בשבוע מאז תחילת הסכם הפסקת האש עם חמאס לפני כחודשיים וחצי.

לפי אותם גורמים, "האוכלוסייה בעזה יכולה להתקיים עם הרבה פחות. 70% מהן שייכות לסקטור הפרטי, שחמאס ממסה פעמיים, מס בגובה 15-25% על כל משאית מזון, דלק או תרופות, ומס נוסף על הסחורות כשהן נמכרות בשוק. חמאס מרוויח עשרות מיליוני שקלים ביום, והקופה רק תופחת".

חמאס נערך במשך שנים למלחמה ושמר על מזומנים איתם שילם שכר לעשרות אלפי פעיליו ופקידיו לכל אורך המלחמה.

לפי הדיווח, קטאר, הפטרון המרכזי של חמאס, דרשה כתנאי את המשך הזרמת אלפי המשאיות מדי שבוע - ולכן כלל אין דיון על עצירת הסיוע. גורמים מדיניים הזהירו כי חמאס אינו מקיים את התחייבויותיו להסכם, ואף צפוי לקבל הקלות נוספות, כולל פתיחת מעבר רפיח.

עוד נחשף כי חמאס ממשיך להכניס כספים לרצועה בדרכים עקיפות, כולל שימוש באפליקציות להעברת כספים ממדינות תומכות, מיסוי עסקאות חלפנות והברחות סחורות בדרכים לא מאושרות - לעיתים אף בתוך המשאיות עצמן.