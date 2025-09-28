העיתון "וושינגטון פוסט" פרסם הלילה (ראשון) פרטים נוספים על תוכנית "21 הנקודות" של ממשל טראמפ שמטרתה להביא לסיום המלחמה בעזה.

על פי הדיווח, חמאס טרם קיבל לידיו את נוסח התוכנית, ועדיין לא ברור האם סעיפיה כבר נמצאים בתהליך יישום או כיצד יתבצעו אם הפסקת אש אכן תושג.

התוכנית, המורכבת מ-21 סעיפים, מציעה שלושה צעדים ראשונים: הפסקת אש, שחרור חטופים והגברת הסיוע ההומניטרי. בנוסף, היא קובעת כי אף פלסטיני לא יגורש מעזה, וכל מי שיעזוב יורשה לשוב.

בהיבט ההומניטרי, ההצעה קובעת כי לאחר שחרור כלל החטופים תשחרר ישראל 250 מחבלים בעלי מאסרי עולם ועוד 1,700 פלסטינים שנעצרו לאחר ה-7 באוקטובר. בנוסף, על כל חטוף שמוחזר כגופה, תשחרר ישראל את גופותיהם של 15 פלסטינים.

עוד נקבע כי מיד עם קבלת ההסכם, יוזרם סיוע מלא לרצועת עזה - שיקום תשתיות מים, חשמל וביוב, שיקום בתי חולים ומאפיות, וכניסת ציוד חיוני לפינוי הריסות ופתיחת דרכים. עם זאת, ההצעה אינה מפרטת מי יבצע את העבודות או כיצד ימומנו.

בפן הממשלי, התוכנית מציעה הקמת "ממשל זמני" שיורכב מ"פלסטינים מוסמכים ומומחים בינלאומיים" לניהול השירותים הציבוריים. הגוף יפעל בפיקוח גוף בינלאומי חדש שיוקם על ידי ארה"ב, כאשר הרשות הפלסטינית תידרש לרפורמות עד שתיחשב כשירה ליטול אחריות על עזה.

בתחום הביטחוני, מוצע להקים כוח בינלאומי זמני שיפקח על הביטחון ברצועה עד שייועד כוח פלסטיני מתאים. צה"ל ייסוג בהדרגה מהשטח ויישאר רק בנוכחות היקפית. חלק ממדינות ערב נתנו הסכמה עקרונית להשתתף בכוח, אך לפי גורמים, "נדרשות עוד שיחות בנושא".

עוד כלולה התחייבות ישראלית שלא לכבוש או לספח את עזה ולא לתקוף את קטאר, ששימשה כמתווכת מרכזית במשא ומתן. זאת לאחר תקיפה ישראלית בדוחה מוקדם יותר החודש נגד בכירי חמאס, שהביאה למתיחות בין ירושלים לוושינגטון.

גורמים שקיבלו תדרוך מממשל טראמפ אמרו ל"וושינגטון פוסט" כי התוכנית קוראת להשמדת כלי הנשק ההתקפיים של ארגון הטרור הרצחני חמאס ומציעה חנינה לחברי הארגון שיתחייבו ל"דו-קיום בשלום" לצד ישראל.

עוד נאמר בדיווח כי התוכנית מאפשרת לחברי הארגון שיבחרו לעזוב את עזה מעבר בטוח למדינות אחרות.

הנשיא דונלד טראמפ צפוי ללחוץ על ראש הממשלה בנימין נתניהו לקבל את התוכנית במהלך פגישתם בבית הלבן ביום שני הקרוב.

אתמול פרסם ערוץ "אל-חדת'" הסעודי כי תוכנית טראמפ כוללת את הסעיפים הבאים: סיום המלחמה בעזה באופן מיידי; שחרור כל החטופים הישראלים; שחרור אלפי אסירים פלסטינים, ובהם 100 עד 200 אסירי עולם; הכנסת סיוע מיידי ובלתי מוגבל באמצעות האו"ם וארגונים בינלאומיים, וסגירת הקרן ההומניטרית בעזה; איסוף הנשק של חמאס על ידי כוח ערבי ובינלאומי; התחייבות אמריקנית לא לאפשר לישראל לספח את יהודה ושומרון; נסיגה הדרגתית ישראלית מהרצועה לפי לוח זמנים; ישות בינלאומית ערבית תנהל את עזה לאחר המלחמה לתקופה מוגבלת, בהזמנת הרשות הפלסטינית.

כמו כן תוקם ועדה פלסטינית לניהול ענייני עזה, שתיבחר על ידי הרשות הפלסטינית. כוחות פלסטיניים יבטיחו ביטחון בעזה תחת פיקוח ערבי ובינלאומי; יוקם מסדרון ביטחוני (פרימטר) לא מאויש סביב עזה, של בין 500 עד 1,000 מטרים; עזה תשוקם באמצעות כספים ערביים ובינלאומיים. השיקום ייקח יותר מחמש שנים וינוהל על ידי התאחדות ערבית בינלאומית; תוצע חנינה למנהיגי חמאס בתמורה לנסיגתם מעזה ומסירת הנשק; "מדינת פלסטין" תשתלט על עזה אחרי תקופה מוגדרת.

טראמפ כתב בסוף השבוע ברשת Truth Social בבעלותו כי "אנחנו מקיימים דיונים פוריים ומעוררי השראה עם הקהילה במזרח התיכון בנוגע לעזה". לדבריו, "משא ומתן אינטנסיבי מתנהל כבר 4 ימים והוא יימשך כל עוד יידרש על מנת שנגיע להסכם. כל המדינות באזור מעורבות וחמאס מודע לדיונים. ישראל עודכנה, ראש הממשלה נתניהו עודכן. יש רצון טוב והתלהבות להשגת עסקה, יותר ממה שראיתי אי פעם. כולם נרגשים לשים את תקופת המוות והחושך מאחוריהם".