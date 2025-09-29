בכנס הסליחות שהתקיים למרגלות מערת המכפלה השתתפה גם סיגל קראוניק, אלמנתו של אריק הי"ד, רבש"ץ קיבוץ בארי שנפל בקרבות השבעה באוקטובר.

סיגל ציינה כי עד לטבח רבים בישראל לא הכירו את קיבוץ בארי ואת מיקומו במפה, אך המציאות השתנתה לאחר הטבח, "כמו אנשי חברון גם אנחנו למעלה מעשרים שנה חווים טרור והמדינה חיה בשקט. אנחנו מכתרים את מדינת ישראל, שומרים על כולם, וכולם ממשיכים בדרכם", אמרה בכנס הסליחות.

עוד הוסיפה: "עבורי השבעה באוקטובר הוא לא רק יום אסון אלא יום התעוררות של העם היהודי, שנקום ונתעורר. הבנתי שלא משנה אם אתה שמאלני, ימני, דתי או חילוני, הם באו לשחוט אותך כי אתה יהודי".

לדבריה התובנה הזו גרמה לה לרצות להיות "יהודיה-פורטה", כהגדרתה, "להאמין, להיות חזקה יותר, וכשאני פוגשת את החברים שחזרו מהשבי, כולם חזרו עם אמונה יותר גדולה".