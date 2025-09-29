הצהרת נתניהו המלאה GPO

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו מסרו הערב (שני) הצהרה משותפת בתום פגישתם בבית הלבן שעסקה בתוכנית האמריקנית לסיום המלחמה בעזה.

"זה יום גדול, זה אולי הימים הגדולים של ההיסטוריה", אמר הנשיא טראמפ בפתח דבריו. "הדברים נמשכים מאות שנים ואלפי שנים, ואנחנו קרובים מאוד. אני רוצה להודות לביבי שעשה את העבודה".

"אני לא מדבר רק על עזה, אלא על הרבה דברים מאחורי עזה. זה נקרא שלום במזרח התיכון. אני רוצה להודות למנהיגי המדינות הערביות שתמכו בהצעות שלנו. אני רוצה להודות לראש הממשלה נתניהו שהסכים לתוכנית".

"אם חמאס יקבל את ההצעה, הוא יפעל לשחרור מיידי של כל בני הערובה שנותרו, אך בשום מקרה לא מעבר ל-72 שעות. כלומר, החטופים חוזרים. ואני אפילו שונא לומר את זה, כי זה לא נשמע נכון, אבל זה כל כך חשוב להורים. אני מאמין שבכמעט כל המקרים מדובר בגברים צעירים. נפגשתי עם הורים, וההורים הרגישו באותה עוצמה לגבי קבלת גופת הבן המת שלהם כפי שהרגישו אילו הבן היה חי ובריא. זה כל כך חשוב להם, וזה אומר גם סיום מיידי של המלחמה עצמה. לא רק בעזה, המלחמה עצמה.

טראמפ: כל החטופים - תוך 72 שעות הבית הלבן

"על פי התוכנית, מדינות ערביות ומוסלמיות התחייבו, ובמקרים רבים בכתב, אבל אני בעצם הייתי מקבל את מילתם, האנשים שהזכרתי, הייתי מקבל את מילתם, לפירוז עזה ולבצע במהירות פירוק של היכולות הצבאיות של חמאס וכל שאר ארגוני הטרור, לעשות זאת מיד. אנחנו מסתמכים על המדינות שציינתי ואחרות שיטפלו בחמאס, ואני שומע שגם חמאס רוצה שזה יקרה, וזה דבר טוב, ולהשמיד את כל תשתיות הטרור, כולל המנהרות, הנשק, מתקני הייצור והרבה מתקני ייצור שאנחנו הורסים".

"לישראל יהיה את הגב שלי לסיים את העבודה של השמדת איום חמאס, אבל אני מקווה שיהיה לנו הסכם שלום. אם חמאס ידחה את ההסכם, שזה תמיד אפשרי, הם היחידים שנותרו. כל האחרים קיבלו את ההסכם, אבל יש לי תחושה שנקבל תשובה חיובית. אבל אם לא, כפי שאתה יודע, ביבי, יהיה לך את הגיבוי המלא שלנו לעשות מה שאתה צריך לעשות".

"כדי להבטיח את הצלחת המהלך הזה, התוכנית שלי קוראת להקמת גוף פיקוח בינלאומי חדש, מועצת השלום. אנחנו קוראים לזה מועצת השלום, שם די יפה, מועצת השלום, שבראשה לא אני אעמוד, תאמינו לי, אני מאוד עסוק, אבל אנחנו חייבים לוודא שזה יעבוד. זה כל כך חשוב שהסכמתי לזה.

טראמפ: אם חמאס לא יקבל את ההצעה, יש לך את כל הגיבוי שלי ביבי הבית הלבן

"נעשה זאת כמו שצריך, ואנחנו נציב שם מנהיגים ממדינות אחרות, מנהיגים שהם מאוד מכובדים, ותהיה לנו מועצה, ואחד האנשים שרוצה להיות במועצה הוא ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר, אדם טוב, אדם טוב מאוד, ועוד כמה אחרים, והם ייקראו בשמותיהם בימים הקרובים, וזו תהיה מועצה פעילה מאוד. כולם רוצים להיות בה".

טראמפ אמר עוד: "בשיתוף פעולה עם הבנק העולמי ועם אחרים, המועצה תהיה אחראית לגיוס ולהכשרה של ממשל חדש שיורכב מפלסטינים יחד עם מומחים בעלי כישורים גבוהים מכל העולם. חמאס וארגוני טרור אחרים לא ימלאו שום תפקיד במועצה, ולא ימלאו שום תפקיד בשלטון בעזה כלל, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף. כפי שאתם יודעים, אלפי מנהיגי חמאס נהרגו וחיילים נהרגו, ואנחנו לעולם לא נוכל לשכוח את 7 באוקטובר, אבל אלפים שילמו את המחיר על כך, ועכשיו הגיע הזמן להחזיר את בני הערובה שלנו ולהתחיל לנסות לבנות משהו שהוא באמת גדול וחשוב מאוד.

טראמפ: אני מבין את העמדה של נתניהו נגד מדינה פלסטינית הבית הלבן

"בפגישה שלנו היום, ראש הממשלה נתניהו היה מאוד ברור לגבי התנגדותו למדינה פלסטינית, והוא כל הזמן מזכיר את 7 באוקטובר, ואני מבין שרוב האנשים עושים זאת, ואני מבין ומכבד את עמדתו בהרבה נושאים, אבל מה שהוא עושה היום כל כך טוב לישראל. שמתי לב שיש להם קהל גדול שמתאסף בישראל כל הזמן ושם את שמי, הם אוהבים אותי מסיבה כלשהי, אני לא יודע, אבל הם כן אוהבים אותי. אבל הם אומרים שני דברים, 'בבקשה תחזירו את בני הערובה' ו'בבקשה תסיימו את המלחמה', הם נשברו".

בהמשך דבריו כינה טראמפ את ראש הממשלה נתניהו "לוחם". לדברי הנשיא האמריקני, "הוא לא מכיר חיים נורמליים, אבל הוא לוחם, ולישראל יש מזל שיש לה אותו. אבל עכשיו האנשים רוצים לחזור לשלום. הם רוצים לחזור לנורמליזציה. במובן האמיתי, כמה מדינות טיפשיות הכירו במדינה הפלסטינית, כפי שאתה יודע, חלק מהחברים שלנו באירופה, בעלי ברית, אנשים טובים, אבל אני באמת חושב שהם עושים זאת כי הם מאוד עייפים ממה שקורה כבר עשרות שנים".

טראמפ מתייחס להתנתקות: עסקה גרועה, ויתרו על פיסת אדמה מופלאה הבית הלבן

"אף אחד לא רוצה את זה יותר ממני, או אני מאמין שגם ביבי. אבל העם בישראל רוצה את זה. הם באמת רוצים את זה. הם רוצים את החטופים בחזרה. זה כולל כנראה את 32 הגופות שעליהן אנחנו מדברים, 20 אנשים שחיים, 32 בערך מתים, והם רוצים שיהיה שלום. אז אל תשכחו איך הגענו לכאן. חמאס נבחר על ידי העם הפלסטיני. ישראל נסוגה מעזה מתוך מחשבה שיחיו בשלום. תזכרו שלפני הרבה זמן הם נסוגו. הם אמרו 'קחו את זה. זו התרומה שלנו לשלום'. אבל זה לא עבד. זה לא עבד, זה היה ההפך משלום. הם יצאו, נתנו להם את זה. ואני אף פעם לא שכחתי את זה כי אמרתי, זה לא נשמע לי כמו עסקה טובה כאיש נדל"ן, אני מתכוון, הם ויתרו על הים. נכון?".

"במקום לבנות חיים טובים יותר לפלסטינים, חמאס הסיט משאבים לבניית יותר מ-400 מייל של מנהרות ותשתיות טרור, מתקני ייצור רקטות, והסתיר את מפקדותיו ואת אתרי השיגור שלו בבתי חולים, בתי ספר ומסגדים. אז אם הייתם תוקפים אותם, הייתם תוקפים אותם ולא מבינים שבסוף פגעתם בבית חולים או בבית ספר או במסגד. מסגד, זה דבר נורא, נורא, נורא להילחם ככה, שום מלחמה היא לא טובה אבל זו באמת גרועה. אז יש הרבה פלסטינים שרוצים לחיות בשלום.

"הם לא רוצים את החיים שהיו להם, היו להם חיים קשים עם חמאס. אם הרשות הפלסטינית לא תשלים את הרפורמות שפרסתי בחזון שלי לשלום ב-2020, היא תוכל להאשים רק את עצמה. אנחנו נותנים להם בסיס מדהים ויש להם תמיכה מדהימה ממנהיגי העולם הערבי והעולם המוסלמי, מנהיגים גדולים באמת. מה צופן העתיד לפלסטינים? אף אחד באמת לא יודע, אבל התוכנית שהצגנו היום מתמקדת בסיום מיידי של המלחמה, בהחזרת כל החטופים, קשה להאמין כשאפילו אומרים את זה, וביצירת תנאים לביטחון ישראלי יציב ולהצלחה פלסטינית. הביטחון הישראלי הולך להיות מעורב. אנחנו הולכים לעזור לכם, אנחנו נהיה שם איתכם".

"מעולם לא ביקשתי מישראל להתפשר על ביטחונה, אבל היו לנו שיחות גדולות וחזקות. אף אחד לא היה טוב יותר ממני לישראל, אף נשיא לא היה טוב יותר לישראל מאשר דונלד טראמפ. אבל הייתה לנו שיחה ארוכה וחזקה, אני וביבי, והוא מבין שהגיע הזמן. ההיסטוריה הראתה זאת, והעם בישראל רוצה את זה, והעם במזרח התיכון רוצה את זה. אנשים שהם אויבים של ישראל רוצים את זה, אבל בעצם אין להם יותר מדי אויבים עכשיו. ואתם יודעים מה, מדינות רבות רכשו כבוד גדול לישראל, על הדרך שבה היא נלחמת, על העבודה שהיא עושה, כולל אני, היה לי כבוד ממילא אבל הם רכשו עוד כבוד".

"ההיסטוריה הראתה לנו שאלו שיש להם יחסים עם ישראל שגשגו, בעוד אלו שהקדישו משאבים ותשומת לב להרס ואפילו להשמדה של ישראל דשדשו. הם לא הצליחו. ישראל לא הולכת לשום מקום. היא תתקיים לצד אנשים אחרים במדינות באזור, מסוריה ועד לבנון ועד סעודיה. ההבטחה של מזרח תיכון חדש כל כך ברורה ובהישג ידינו. זה הכי קרוב שהגענו אי פעם לשלום אמיתי, לא שלום מזויף".

ראש הממשלה נתניהו שיבח את מעורבותו של הנשיא טראמפ, ואמר: "אני מאמין שהיום אנחנו נוקטים צעד קריטי גם לסיום המלחמה בעזה וגם להצבת הבסיס לקידום דרמטי של השלום במזרח התיכון - ומעבר למזרח התיכון, מדינות מוסלמיות חשובות מאוד. אני תומך בתוכנית שלך לסיום המלחמה בעזה, שמגשימה את מטרות המלחמה שלנו. היא תחזיר לישראל את כל בני הערובה שלנו, תפרק את היכולות הצבאיות של חמאס ואת שלטונו הפוליטי, ותבטיח שעזה לעולם לא תהווה שוב איום על ישראל".

נתניהו פנה לנשיא טראמפ: "התוכנית שלך עולה בקנה אחד עם חמשת העקרונות שממשלתי הציבה לסיום המלחמה וליום שאחרי חמאס".

"כולם שואלים, 'מה התוכנית שלך ליום שאחרי חמאס?', הנה התוכנית שלנו. נאשר אותה בממשלה. כל החטופים שלנו, גם החיים וגם אלה שמתו, כולם יחזרו הביתה מיד. חמאס יפורק מנשקו. עזה תפורז מנשק. ישראל תשמור על האחריות הביטחונית, כולל היקף ביטחוני, בעתיד הנראה לעין. ולבסוף, בעזה תהיה הנהגה אזרחית שקטה שלא תנוהל על-ידי חמאס ולא על ידי הרשות הפלסטינית".

נתניהו שלח איום ישיר לארגון הטרור בעזה: "אם חמאס יסכים לתוכנית שלך, אדוני הנשיא, הצעד הראשון יהיה נסיגה צנועה, ולאחרו שחרור כל בני החטופים שלנו בתוך 72 שעות. הצעד הבא יהיה הקמת גוף בינלאומי שייטול על עצמו את הפירוק המלא של חמאס מנשקו ואת פירוז עזה. אם הגוף הבינלאומי הזה יצליח, נסיים את המלחמה לצמיתות. ישראל תבצע נסיגות נוספות בהתאם להיקף הפירוק מנשק והפירוז, אך תישאר בהיקף הביטחוני בעתיד הנראה לעין.

"אנחנו צריכים להבין שאנחנו נותנים לכולם הזדמנות לעשות את זה בדרכי שלום, משהו שישיג את כל מטרות המלחמה שלנו בלי עוד שפיכות דמים. אבל אם חמאס ידחה את התוכנית שלך, אדוני הנשיא, או אם הם כביכול יקבלו אותה ואז בעצם יעשו הכול כדי לסכל אותה, אז ישראל תסיים את העבודה בעצמה. זה יכול להיעשות בדרך הקלה, או שזה יכול להיעשות בדרך הקשה, אבל זה ייעשה. אנחנו מעדיפים את הדרך הקלה, אבל זה חייב להיעשות. כל המטרות האלה חייבות להיות מושגות, כי לא ניהלנו את המאבק הנורא הזה והקרבנו את מיטב בנינו כדי שחמאס יישאר בעזה ויאיים עלינו שוב ושוב ושוב עם הטבח הנורא הזה".

"זה לא יפתיע אותך שרוב הישראלים אינם מאמינים שהרשות הפלסטינית תשנה את פניה. אבל במקום לחכות לשינוי זה, התוכנית שלך מספקת דרך מעשית וריאלית לעתיד של עזה בשנים הקרובות, שבה עזה תנוהל לא על ידי חמאס ולא על ידי הרשות הפלסטינית, אלא על ידי מי שמחויבים לשלום אמיתי עם ישראל. אני חושב שזה יכול להיות לא רק התחלה חדשה לעזה, אני חושב שזה יכול להיות התחלה חדשה לכל האזור כולו.

"תחת הנהגתך אדוני הנשיא, אנחנו יכולים להחיות מחדש את הסכמי אברהם שחתמנו לפני חמש שנים. אנחנו יכולים להרחיב אותם לעוד מדינות ערביות ומוסלמיות שבוחרות מתינות על פני קיצוניות. אני חושב שיש כאן הזדמנות. זה לא הולך להיות קל, זה קשה. אבל אני חושב שאם נצליח, אתה צודק לחלוטין, אנחנו נפתח אפשרויות שאף אחד אפילו לא חלם עליהן".

משפחות חטופים מפורום תקווה הביעו תמיכה בתכנית: "משפחות החטופים מפורום תקווה מברכות על ההצהרות המשותפות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. ההצהרות עולות בקנה אחד עם עקרונותינו ומחויבותנו: השבת כלל החטופים בפעימה אחת,החיים יחזרו למשפחותיהם, והחללים ישובו לקבורה בישראל".

