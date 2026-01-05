במערכת הביטחון בישראל עוקבים בדאגה אחר מגמות ההתעצמות הצבאית של חמאס ברצועת עזה, לקראת מעבר אפשרי לשלב ב' של הלחימה.

על פי הערכות מודיעיניות שפורסמו בגלי צה"ל, כשלושה חודשים לאחר הסכם הפסקת האש, הארגון ממשיך לשקם את יכולותיו - גם תחת מגבלות מחמירות.

למרות סגירת מעבר רפיח, חסימת ציר פילדלפי והסגר הימי הממושך, בצה"ל מזהים שלושה אפיקים מרכזיים דרכם מנסה חמאס לשקם את כוחו.

הציר הראשון הוא ייצור מקומי של אמצעי לחימה, המבוצע בהיקפים קטנים ובתנאים קשים יותר מבעבר, אך עדיין מאפשר ייצור מטענים רבים, ניצול תחמושת שלא התפוצצה, ואף ניסיונות לייצר רקטות וטילי נ"ט פשוטים.

הציר השני, שעליו מצביעים גורמים בצה"ל, הוא ניסיון להסתייע בציוד הומניטרי לצורך הברחת אמל"ח. כיום נכנסות לרצועה כ-600 משאיות ביום, ובעתיד המספר צפוי לעלות. אף כי אין כיום אינדיקציה להברחות אמל"ח דרך הסיוע, במערכת הביטחון מודעים לכך שחמאס מקיים שיתוף פעולה עם הציר האיראני ומפקדותיו בחו"ל כדי למנף את ערוצי הסיוע לצרכים צבאיים.

הציר השלישי הוא העברת רחפנים ממצרים. במערכת הביטחון מזהים תופעה מתרחבת של רחפנים שמגיעים מאזור סיני ישירות לאזור המוואסי שבמערב חאן יונס - כיום בעיקר לצורכי הברחות סמים, אך קיים חשש ממשי שהציר ינוצל גם להעברת אמל"ח.