טראמפ: כל החטופים - תוך 72 שעות הבית הלבן

ח"כ אביחי בוארון (הליכוד) פרסם הערב (שני) תמיכה מלאה בתוכנית שהציג הנשיא דונלד טראמפ לצד ראש הממשלה בנימין נתניהו, שנועדה להביא לסיום המלחמה והשבת החטופים.

בהודעתו כתב, "זו העסקה: החזרת החטופים תוך 72 שעות, פרוק חמאס מהנשק שלו ופירוז רצועת עזה מנשק. הרצועה תנוהל על ידי גוף בינלאומי בראשות טראמפ ובלייר, ובסופו של דבר ישראל תישאר בפרימטר".

בוארון הדגיש כי טראמפ מקבל את התנגדות נתניהו להקמת מדינה פלסטינית, וכי הרשות הפלסטינית לא תקבל דריסת רגל בניהול הרצועה. הוא הוסיף כי שיקומה של הרשות מותנה ברפורמות מהותיות: שינוי מערכת החינוך, הפסקת תשלום למחבלים, הכרה בישראל כמדינה יהודית, פרוק ארגוני הטרור, ויתור על זכות השיבה והכרה בירושלים כבירת ישראל.

עוד ציין כי מי שירצה לצאת מעזה יוכל לעשות זאת, והמדינות הערביות יתרמו את חלקן לכך. לדבריו, אם חמאס ידחה את ההצעה, טראמפ קבע כי "ביבי יגמור את העבודה כמו שאתם יודעים לעשות".

בוארון סיכם, "חברים יקרים תקראו טוב. ככה נראה ניצחון מוחלט!".

נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיב: "התכנית שהוצגה הערב על ידי הנשיא טראמפ מעניקה תקווה אמיתית לשחרור החטופים, להבטחת הביטחון לתושבי ישראל, לסיום המלחמה ושינוי המציאות ברצועת עזה ובמזרח התיכון לעבר פתיחת דף חדש של שותפות אזורית ובינלאומית. אני מברך על התכנית וקורא לקדם את יישומה המהיר".

הוא הוסיף: "אני מודה לנשיא טראמפ על מנהיגותו ועל עמידתו האיתנה והתקיפה לצד מדינת ישראל, מברך את רה"מ נתניהו על ההתקדמות החשובה הזו ומודה לכלל המדינות, האישים והגורמים שלוקחים חלק בתהליך ומביאים תקווה לעמים באזור. בשם העם בישראל כולו אני מצדיע לאומץ ליבם של לוחמינו שהביאו בגבורתם לכך שהונחה תשתית לשובם של כל החטופים בבית ולפנות אל עבר סיום המלחמה ו'היום שאחרי'. כעת על העולם כולו להציב תנאי ברור ומיידי - על ארגון הטרור חמאס להסכים לתכנית טראמפ ולאפשר עתיד של תקווה לעמי האזור".

השר מיקי זוהר כתב: "ישראל עושה שלום מתוך עוצמה. תודה לנשיא טראמפ, תודה לרה"מ נתניהו". שר החינוך יואב קיש הביע תמיכה: "הסכם שמוביל להשגת כל יעדי המלחמה. תודה לראש הממשלה בנימין נתניהו ולידיד הכי טוב של ישראל הנשיא טראמפ".

חבר הכנסת חילי טרופר אמר כי "תכניתו של טראמפ, ובראשה השבת כל החטופים והסרת שלטון חמאס - טובה לישראל. על ממשלת ישראל לחתור למימושה בלי שיקולים פוליטיים, ואם חמאס יסרב לה - להמשיך להלום בו עד דק".

יו"ר ש"ס אריה דרעי הגיב: "בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה. מתוך הודאה לה' יתברך על הצלחת הפסגה החשובה בבית הלבן, אני מברך את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ואת ראש הממשלה בנימין נתניהו, הפועלים בשיתוף פעולה הדוק לחיזוק ביטחון ישראל. אני מביע תמיכה מלאה בתכנית הנשיא, ומתפלל כי כבר בחג הסוכות הקרוב נזכה לראות את בנינו החטופים שבים לחיק משפחותיהם, את חיילי המילואים שבים לבתיהם - ונזכה כולנו ל"סוכת שלום" אמיתית".

מוקדם יותר הערב נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו מסרו הצהרה משותפת בתום פגישתם בבית הלבן שעסקה בתוכנית האמריקנית לסיום המלחמה בעזה.

טראמפ אמר: "אם חמאס יקבל את ההצעה, הוא יפעל לשחרור מיידי של כל בני הערובה שנותרו, אך בשום מקרה לא מעבר ל-72 שעות. כלומר, החטופים חוזרים. ואני אפילו שונא לומר את זה, כי זה לא נשמע נכון, אבל זה כל כך חשוב להורים. אני מאמין שבכמעט כל המקרים מדובר בגברים צעירים. נפגשתי עם הורים, וההורים הרגישו באותה עוצמה לגבי קבלת גופת הבן המת שלהם כפי שהרגישו אילו הבן היה חי ובריא. זה כל כך חשוב להם, וזה אומר גם סיום מיידי של המלחמה עצמה. לא רק בעזה, המלחמה עצמה".

"לישראל יהיה את הגב שלי לסיים את העבודה של השמדת איום חמאס, אבל אני מקווה שיהיה לנו הסכם שלום. אם חמאס ידחה את ההסכם, שזה תמיד אפשרי, הם היחידים שנותרו. כל האחרים קיבלו את ההסכם, אבל יש לי תחושה שנקבל תשובה חיובית. אבל אם לא, כפי שאתה יודע, ביבי, יהיה לך את הגיבוי המלא שלנו לעשות מה שאתה צריך לעשות".

טראמפ: אם חמאס לא יקבל את ההצעה, יש לך את כל הגיבוי שלי ביבי הבית הלבן

בהמשך דבריו כינה טראמפ את ראש הממשלה נתניהו "לוחם". לדברי הנשיא האמריקני, "הוא לא מכיר חיים נורמליים, אבל הוא לוחם, ולישראל יש מזל שיש לה אותו. אבל עכשיו האנשים רוצים לחזור לשלום. הם רוצים לחזור לנורמליזציה. במובן האמיתי, כמה מדינות טיפשיות הכירו במדינה הפלסטינית, כפי שאתה יודע, חלק מהחברים שלנו באירופה, בעלי ברית, אנשים טובים, אבל אני באמת חושב שהם עושים זאת כי הם מאוד עייפים ממה שקורה כבר עשרות שנים".

ראש הממשלה נתניהו שיבח את מעורבותו של הנשיא טראמפ, ואמר: "אני מאמין שהיום אנחנו נוקטים צעד קריטי גם לסיום המלחמה בעזה וגם להצבת הבסיס לקידום דרמטי של השלום במזרח התיכון - ומעבר למזרח התיכון, מדינות מוסלמיות חשובות מאוד. אני תומך בתוכנית שלך לסיום המלחמה בעזה, שמגשימה את מטרות המלחמה שלנו. היא תחזיר לישראל את כל בני הערובה שלנו, תפרק את היכולות הצבאיות של חמאס ואת שלטונו הפוליטי, ותבטיח שעזה לעולם לא תהווה שוב איום על ישראל".