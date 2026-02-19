גורמי ביטחון בכירים במועצה לביטחון לאומי בארצות הברית עדכנו את נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כי הצבא האמריקני יהיה ערוך לתקיפות אפשריות נגד איראן כבר בסוף השבוע הנוכחי. עם זאת, לוח הזמנים לכל פעולה צבאית צפוי להתארך מעבר לשבת או ראשון. כך דווח הלילה (חמישי) ברשת CBS.

על פי הדיווח, הנשיא טראמפ טרם קיבל החלטה סופית בנושא.

עוד צוין בדיווח כי במהלך שלושת הימים הקרובים, הפנטגון יבצע העברה של חלק מהצוותים המוצבים במזרח התיכון לאירופה או בחזרה לארצות הברית, כהכנה לקראת פעולה אפשרית באיראן.

גורם בוושינגטון אמר ל"טלגרף" הבריטי כי "יש סיכוי של 90% למלחמה נגד איראן בשבועות הקרובים". גורם ישראלי בכיר לשעבר שצוטט באותו דיווח העריך כי התקיפה האמריקנית צפויה להתרחש בתוך ימים.

במקביל להתפתחויות אלו, מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, צפוי להגיע לישראל ב-28 בחודש. גורם אמריקני בכיר מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי רוביו ייפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו וידון עמו בסוגיית איראן.

עוד מסר הגורם לרויטרס כי איראן צפויה להגיש "הצעה כתובה" כתגובה לדרישות ארצות הברית במסגרת המשא ומתן בין המדינות. במקביל, יועצי ביטחון בכירים קיימו פגישה בבית הלבן לדון בעניין איראן, וקיבלו עדכון כי כל הכוחות האמריקנים שנשלחו למזרח התיכון יגיעו לעמדותיהם עד לאמצע חודש מרץ.

אתמול (רביעי) בערב ציין גורם ישראלי כי ישנה היערכות גבוהה לאפשרות של תקיפה אמריקנית באיראן, אך הדגיש כי טרם התקבלה החלטה סופית מצד טראמפ.

על פי הגורם, ישראל וארצות הברית מקיימות תיאום הדוק בסוגיה, זאת על רקע הגברת פריסת הכוחות האמריקניים באזור, במיוחד במזרח התיכון, חופי המפרץ ואף באירופה.

דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט התייחסה בשיחה עם כתבים לסוגיית איראן ואמרה כי "יש הרבה סיבות לתקיפה נגד איראן. מבצע פטיש של חצות היה מוצלח מאוד. הנשיא היה ברור שהדיפלומטיה היא האופציה הראשונה שלו. איראן תהיה חכמה מאוד לעשות עסקה עם הנשיא טראמפ".