תיעוד הפיגוע ונטרול המחבל בגוש עציון מצלמת אבטחה

מצלמת אבטחה בצומת אל-חאדר בגוש עציון תיעדה את רגעי הפיגוע בצהריים (שלישי) כאשר מחבל האיץ את רכבו לעבר נערים שעמדו בטרמפיאדה.

בפיגוע נפצעו שני נערים כבני 15 ו-16 באורח בינוני. צוותי מד"א טיפלו בהם ופינו אותם לבתי החולים שערי צדק ועין כרם בירושלים.

מחקירה ראשונית עולה כי המחבל, תושב הכפר בית פג'אר הסמוך לזירת הפיגוע, דרס ברכבו את שני הנערים שהמתינו בטרמפיאדה ואז יצא לעברם מהמכונית עם סכין שלופה. מי שניטרל את המחבל הוא אל"מ (במיל') חזי נחמה שהיה בדרכו לבקר את בנו.

חובשי רפואת חירום אלי אייזנבך ודניאל אליקים, סיפרו: "קיבלנו דיווח על אירוע דריסה, הגענו במהירות למקום בכוחות גדולים וראינו 2 נערים שנפגעו מרכב. נער כבן 15 שכב כשהוא בהכרה מעורפלת והשני היה בהכרה מלאה, הם סבלו מחבלות בראש ובגפיים ומסביבם היו מספר אזרחים שהעניקו להם טיפול רפואי ראשוני, המשכנו את הטיפול הרפואי והם פונו לבתי החולים להמשך טיפול".

פראמדיק מד"א משה בניטה שטיפל ופינה את הפצוע הקשה הוסיף "כשהגענו לזירה ראינו שמדובר באירוע חריג. במקום הייתה המולה ובהלה רבה, וברקע נשמעו צעקות. הבחנו מיד ברכב הפוגע -השמשה הקדמית שלו הייתה מרוסקת. סמוך לרכב ראינו את הפצועים, שני נערים שסבלו מחבלות בגופם כתוצאה מהדריסה. ידענו שעלינו לפעול במהירות. הפצוע החמור מבניהם, נער בן 15, היה מעורפל הכרה וסבל מחבלות משמעותיות בראש ובגפיים. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני ומציל חיים בשטח, ופינינו אותו לחדר הטראומה בבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני-קשה. הפצוע הנוסף, נער בן 16, פונה מהמקום כשמצבו בינוני.