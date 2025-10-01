הפרשן נדב איל מתח ביקורת על האופן שבו התקשורת מתייחסת להתפרצות החצבת בישראל. לדבריו, למרות שמדובר במשבר בריאותי קשה הכולל מקרי מוות של תינוקות ותחלואה רחבה, הנושא אינו נמצא בראש סדר היום הציבורי.

"‏הסיבה שהתפרצות החצבת היא לא בראש החדשות בישראל - עם תינוקות מתים, תינוק כרות גפיים, 140% תפוסה של ילדים מאושפזים עם חצבת - היא שעיקר הנפגעים הם חרדים מקבוצות קיצוניות", אמר איל.

הוא התריע כי בהיעדר צעדים דחופים, ההתפרצות עלולה להתרחב גם מעבר לכיסי הלא-מחוסנים הקלאסיים ולהוביל למקרי אשפוז ומוות נוספים. לדבריו, החיסון יעיל ביותר, אך שיעורי ההתחסנות בישראל אינם מספקים כדי למנוע את המשך התפשטות המחלה.

הוא הוסיף כי בוועדת הבריאות של הכנסת דווח על תורם גדול מחו"ל המנהל מאבק נרחב נגד חיסונים, וציין כי מספר הלא-מחוסנים בציבור החרדי הכפיל את עצמו מאז 2018.

בסיום דבריו קרא איל לראש הממשלה לכנס דיון מיוחד בעניין ולהוביל צעדים מיידיים "למניעה של משבר בריאות ציבורי רחב אפילו יותר".