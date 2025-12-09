תינוק בן 11 חודשים נפטר היום (שלישי) לאחר שנדבק במחלת החצבת וסבל מסיבוכים קשים.

ממשרד הבריאות נמסר כי התינוק, שלא חוסן כלל וללא מחלות רקע, הועבר לפני כשבוע מבית החולים פוריה למרכז הרפואי רמב"ם, שם חובר למכשיר אקמו - אך למרות המאמצים הרפואיים, נפטר.

על פי המשרד, 11 מקרי התמותה האחרים שאירעו במהלך ההתפרצות הנוכחית התרחשו גם הם בקרב תינוקות בריאים שלא חוסנו.

משרד הבריאות מדגיש כי מחלת החצבת ניתנת למניעה באמצעות חיסון שגרתי, בטוח ויעיל. "החיסון מציל חיים", נמסר. על פי ההמלצות, ילדים אמורים להתחסן בגיל שנה ובגיל שש, כחלק מתכנית החיסונים הרגילה.

באזורים עם התפרצות פעילה, מומלץ להקדים את המנה השנייה לגיל שנה וחצי, וכן לחסן תינוקות בגילאי 6 עד 11 חודשים. משרד הבריאות מזהיר כי יש להימנע מהשתתפות באירועים מרובי משתתפים בערים בהן קיימת התפרצות, בעיקר עבור לא-מחוסנים.

האזורים המוגדרים בהתפרצות כוללים את: ירושלים, בית שמש, בני ברק, חריש, מודיעין עילית, נוף הגליל, קריית גת, אשדוד, צפת, נתיבות, חיפה, טבריה, המועצה האזורית מטה בנימין והיישוב תקוע.

במקומות אלו פועלות תחנות התחסנות ייעודיות, טיפות חלב וקופות חולים - וזמינות החיסונים אינה דורשת קביעת תור מראש.