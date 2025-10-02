תגובות קשות בישראל לפיגוע המזעזע בעיצומו של היום הקדוש. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר כי "כאב הקהילה היהודית בשעה זו הוא כאב העם היהודי כולו".

לדבריו, "בריטניה, כמו מדינות נוספות באירופה, הפגינה חולשה וקריסה מוסרית בהתייצבותן נגד זכותה של ישראל להגנה עצמית ולצד אויביה האנטישמיים. החולשה הזו מעודדת את הטרור וגורמת לו להרים ראש".

סמוטריץ' הוסיף כי "האחריות מוטלת על ממשלת בריטניה ואנו מצפים ממנה לנקוט במעשים רציניים בכדי להיאבק באנטישמיות, בהסתה ובאלימות נגד יהודים".

יו"ר כחול לבן ח"כ בני גנץ התייחס לפיגוע הקשה במנצ'סטר וכתב: "פיגוע טרור רצחני נגד יהודים ביום הקדוש ביותר - יום הכיפורים".

עוד הוסיף: "כאשר רטוריקה אנטישמית קיצונית ונבזית נגד ישראל מתפשטת באין מפריע - התוצאות מגיעות". גנץ הביע תמיכה בקהילה היהודית במנצ'סטר וכתב: "מחשבותיי ותפילותיי הערב עם הקהילה היהודית במנצ'סטר ועם יקיריהם של הנרצחים".

יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, יעקב חגואל הגיב "אני מזועזע לנוכח הפיגוע הקשה שהתרחש היום מחוץ לבית הכנסת במנצ'סטר, בו נרצחו שני יהודים ונפצעו מתפללים נוספים. מדובר במתקפה אכזרית ושפלה שנועדה לפגוע בקהילה היהודית דווקא ברגע של קדושה ותפילה. אני שולח תנחומים עמוקים למשפחות ההרוגים ומאחל רפואה שלמה ומהירה לפצועים. לבי עם הקהילה היהודית במנצ'סטר, שנאלצת להתמודד עם כאב נורא ופחד עמוק, דווקא במקום שאמור להיות עבורם בית של קדושה וביטחון.

אני קורה לראש ממשלת בריטניה לנהוג ביד קשה כנגד האנטישמיות המחרידה. עלינו לעמוד מאוחדים מול הטרור והאנטישמיות המתפשטת בבריטניה ובעולם כולו. זוהי חובתנו המוסרית והלאומית להבטיח שכל יהודי, בכל מקום, יוכל לחיות בביטחון. הקהילה היהודית במנצ'סטר אינה לבד. העם היהודי כולו עומד לצידה ברגעים קשים אלו".

יושב ראש הסוכנות היהודית, דורון אלמוג, מסר בתגובה "הטרור האכזרי מכה בנו בבתי הכנסת ובמרכזי החיים היהודיים ברחבי העולם, ובארץ ישראל. זו תקופה קשה ורוויית דם, שבה נדרשים כולנו לגלות ערבות הדדית, נחישות ואמונה בצדקת דרכנו".

"הסוכנות היהודית, כנציגת העם היהודי כולו, מחזקת את משפחות הנרצחים, מתפללת להחלמת הפצועים ומחבקת את קהילת מנצ’סטר ואת אחינו ואחיותינו בכל מקום שהם. נמשיך לפעול לחיזוק הביטחון, החוסן והאחדות של העם היהודי. עם ישראל חי".

שר המורשת עמיחי אליהו הגיב "הבוקר, בשעה שמיליוני יהודים עמדו בתפילה ביום הקדוש ביותר לעם היהודי, מחבל מוסלמי נכנס לבית כנסת במנצ'סטר ורצח שני יהודים... באנגליה. בלב אירופה 'הנאורה'".

השר תקף את ממשלות אירופה ואמר: "אירופה נשבעה 'לעולם לא עוד' - ושוב עומדת בצד כשדם יהודי נשפך... לסטארמר ולכל הממשלות שהפכו את היהודים למטרות: הדם הזה על הידיים שלכם". אליהו קרא ליהודי התפוצות: "יש לכם מדינה, יש לכם צבא, ויש לכם עם - בואו הביתה!".

נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר: "המראות במנצ’סטר היום קשים ומצמררים. פיגוע הטרור הנורא הזה בבית כנסת כנגד מתפללים ביום הקדוש ביותר בשנה, הוא פשע שחובה על כולם לגנותו".

הנשיא שוחח עם ראש הקהילה היהודית בעיר, מארק אדלסטון, והעביר מסר של עידוד וחיזוק לקהילה כולה. לדבריו, "מחשבותינו ותפילותינו מופנות עם משפחות הנרצחים ולהחלמתם המהירה של הפצועים".

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, העביר מסר ליהודי המדינה ואמר: "אני יודע כמה פחד אתם מחזיקים בפנים, וכך בשם ארצנו, אני מביע סולידריות עמכם, אבל גם מביע עצב שעליכם עדיין לחיות עם הפחדים הללו. אף אדם לא צריך לחיות עם פחדים כאלה. אף אחד".

סטארמר הוסיף: "אני מבטיח לכם שאעשה כל מה שבכוחי כדי להבטיח לכם את הביטחון שמגיע לכם, החל בנוכחות משטרתית מופגנת יותר ובהגנה על הקהילות שלכם. בימים הקרובים תראו את בריטניה האחרת - של חמלה, הגינות ואהבה - שתתאחד כדי לחבק את קהילותיכם וליצור תחושת ביטחון ושייכות".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר: "אני שולח תנחומים למשפחות הנרצחים בפיגוע הקשה במנצ'סטר. בריטניה, שבשנים האחרונות בחרה פעם אחר פעם לחבק מחבלים, להגן עליהם ולתמוך בהם - קיבלה היום תזכורת אכזרית לכך שמי שמחזק את הטרור, סופו שהוא יכה גם בתוככי מדינתו".

עוד הוסיף: "הגיע הזמן שמנהיגי בריטניה יתעשתו ויבינו מה עובר על אזרחי מדינת ישראל מדי יום - הטרור אינו מבדיל, בין ישראלים לאנגלים. היום זה כלפי יהודים, מחר זה כלפי כל העולם המערבי".