המחבל ג'יהאד א-שאמי (35), שרצח שני יהודים ביום כיפור בפיגוע משולב מחוץ לבית כנסת במנצ'סטר שבאנגליה, קיבל את אזרחותו הבריטית ב-2006 כשהיה בן 16.

על פי פרטים שפורסמו בעיתונות הבריטי הוא התגורר סמוך לבית הכנסת "היטון פארק" בקראמפסול, פרבר קטן של העיר. אביו של המחבל עובד כרופא טראומטולוג שפעל באזורי לחימה עבור ארגונים לא-ממשלתיים.

בבריטניה פורסם הבוקר כי השניים שנרצחו הם אדריאן דאולבי (53) ומלווין קרביץ (66). עוד ארבעה בני אדם נפצעו - שלושה מהם במצב קשה ובכללם מאבטח בית הכנסת שהתעמת עם המחבל. לפי ההערכות, א-שאמי עבד כמורה פרטי, ולימד אנגלית ותכנות מחשבים.

בתיעוד מהזירה נראה המחבל עומד מחוץ לבית הכנסת הנעול, כשבחלון מאחוריו נראה אחד המתפללים שהתבצרו בפנים. בסמוך נראה מוטל על הכביש אחד הקורבנות, שמתבוסס בדמו.

הרב סר אפרים מירוויס, הרב הראשי של בריטניה, אמר בהתייחסו לפיגוע כי מתקפת הטרור הגיעה בעקבות "גל בלתי-פוסק של שנאת יהודים ברחובותינו, במוסדות שלנו, ברשתות החברתיות ובמקומות אחרים. קיווינו שלעולם לא נראה יום כזה, אבל עמוק בפנים ידענו שהוא יגיע".