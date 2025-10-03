ד"ר סנדי מאן, יו"רית ארגון Jewish Action for Mental Health במנצ'סטר, שיתפה עם ערוץ 7 את תחושותיה בעקבות פיגוע הטרור הקטלני שאירע ביום כיפור האחרון בבית כנסת בעיר, בו נרצחו שני מתפללים.

"שהיתי בבית ושמתי לב לפעילות חריגה של מסוק משטרתי", סיפרה ד"ר מאן, "בעלי חזר מבית הכנסת וסיפר לי מה קרה. הטלפון שלי צלצל - אני לא עונה בדרך כלל ביום כיפור, אבל כחלק מהצוות החירום הביטחוני של הקהילה - בדקתי וראיתי שקראו לי. לקחתי את הציוד ויצאתי ישר למשימת אבטחה".

לדבריה, הקהילה היהודית כולה שרויה בהלם, אך לא מופתעת. "כולם שהיו בסביבתי היו מזועזעים. אנחנו קהילה בהלם - אבל לא מופתעת. לצערנו, רבים מאיתנו כבר חשו שדבר כזה עשוי לקרות. האנטישמיות בבריטניה עלתה דרמטית בשנים האחרונות, וכולנו הרגשנו שזה רק עניין של זמן. אף אחד לא חשב שזה יקרה דווקא כאן, בקהילה שלנו במנצ'סטר - אבל בתוכנו, ידענו שזה אפשרי".

מאן תיארה גם את גבורת המתפללים ברגעי האימה, "אנו שומעים סיפורים מדהימים על אומץ לב מצד הרב והמתפללים. אנשים נפצעו ואף נהרגו בניסיון למנוע פיגוע חמור יותר. הם גיבורים אמיתיים. הקהילה שלנו בבריטניה התכוננה לרגע כזה. עצוב לומר - אבל ידענו מה לעשות. רק כשאתה עומד מול אירוע כזה אתה מגלה איך תגיב באמת, ואני גאה בתגובה של הקהילה שלנו".

בהקשר לתפקידה המקצועי, סיפרה מאן על תגובת מערך התמיכה הנפשית, "לאחר ה-7 באוקטובר 2023 הבנו שאנו זקוקים לפרוטוקול ייעודי לאירועי טראומה המונית. היינו מסוגלים להעניק טיפול פרטני - אבל לא בקנה מידה כזה ובמהירות כזו. לכן פיתחנו פרוטוקול מיוחד, בהשראת מומחים מישראל. אנחנו, ככל הנראה, המקום היחיד בבריטניה שיכול להציע שירות כזה. קיווינו שלא נצטרך להשתמש בו - אבל כעת אנו עושים זאת".

לדבריה, המענה הנפשי מתחיל כבר בסוף השבוע, "אנחנו מתחילים במפגש תמיכה בשבת, ולאחר מכן במפגש מקוון להפגת תגובות מתח וחרדה. ביום ראשון נתחיל בפרוטוקול הטראומה המרכזי, שמאפשר לאנשים לעבד את מה שעברו - תוך מתן מענה לרבים במקביל".

למרות הטרגדיה הקשה, מדגישה מאן את רוח הלחימה והעזרה ההדדית, "כפי שאמרתי - אנחנו בהלם. אבל הדרך שבה הקהילה הגיבה הייתה מרשימה. ראיתי סרטונים, אני מכירה אישית את רוב האנשים. חבר קרוב שלי הופיע ב-BBC בתגובה רגועה ומאופקת. הרב המשיך להוביל את התפילה, סייע לאלו שנאלצו לשבור את הצום, ופעל ככל יכולתו למנוע כניסת מחבלים. התגובה של הקהילה המקומית - ושל הקהילה הרחבה יותר - הייתה מדהימה. כולנו כאן בשביל לתמוך. לחזק. לבנות מחדש את הנפגעים והמשפחות האבלות".