המשטרה בבריטניה מסרה הצהרה לתקשורת בעקבות הפיגוע במנצ'סטר שבו נרצחו שני בני אדם.

"אחד ההרוגים מת מפציעת ירי. כרגע ההערכה היא שהחשוד לא החזיק בנשק והיריות היחידות שנורו היו מקצין המשטרה המקומית", נכתב בהצהרה, "לכן, בכפוף לבדיקה משפטית נוספת, ייתכן שפציעה זו, למרבה הצער, נגרמה כתוצאה טרגית ובלתי-צפויה של הפעולה הדחופה שננקטה על ידי השוטרים כדי להביא לסיום התקיפה האכזרית הזו".

בסוכנות הידיעות הצרפתית AFP דיווחו כי ראש ממשלת בריטניה קיר סטרמר הגיע לבית הכנסת שבו התבצע הפיגוע.

בבריטניה פורסם הבוקר כי השניים שנרצחו הם אדריאן דאולבי (53) ומלווין קרביץ (66). עוד ארבעה בני אדם נפצעו - שלושה מהם במצב קשה ובכללם מאבטח בית הכנסת שהתעמת עם המחבל.

המחבל שביצע את הפיגוע הוא אזרח בריטי ממוצא סורי בשם ג'יהאד א-שאמי בן 35, הוא קיבל את אזרחותו הבריטית ב-2006, כשהיה בן 16 ואחרי שהיגר מסוריה בילדותו. הוא גדל ממש מעבר לפינה הסמוכה לבית הכנסת "היטון פארק" בקראמפסול.