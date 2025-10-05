ראש הממשלה נתניהו הורה על יציאתה של משלחת ישראלית לניהול מו"מ בראשות השר רון דרמר.

המשלחת תצא כבר מחר (שני) לשיחות המו"מ שיתנהלו בשארם א-שייח' במצרים והשר דרמר יצטרף אליה בהמשך השבוע.

מוקדם יותר טען גורם בחמאס טען בשיחה עם רשת אל-ערביה כי קיים צורך בהפסקת ההפצצות כדי לאפשר את איסוף החטופים החללים והשלמתו. "התחלנו לאסוף את החללים החטופים הישראלים וביקשנו להפסיק את ההפצצות כדי להשלים את המשימה. שחרור החטופים החיים יתבצע בשלב אחד, מסירת החללים תידרש זמן מה".

הגורם ציין בנוסף כי יש "גמישות אמריקנית" ביחס לנושא מסירת החללים וכי חמאס קיבל ערבויות אמריקניות באמצעות קטאר, לרבות הבטחות לגבי נסיגה ישראלית קבועה.

עוד הוסיף המקור כי חמאס הודיע לארצות הברית על נכונותו למסור את הנשק לידי גוף פלסטיני‑מצרי תחת פיקוח בין‑לאומי, וכי גורל מנהיגי הארגון תלוי בהחלטתם.

אחר הצהריים שיגר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ איום נוסף לחמאס - ואמר כי אם ארגון הטרור יתעקש להישאר בשלטון בעזה, הוא "יושמד".

"בקרוב נדע אם חמאס רציני. אם הוא יחליט להישאר בשלטון בעזה - הוא יושמד לחלוטין. אני מדבר על השמדה המוחלטת", הדגיש טראמפ בשיחה עם רשת CNN.

הנשיא הוסיף, לקראת שיחות המשא ומתן שיחלו מחר בקהיר על עסקת החטופים שאמורה לצאת לפועל עוד לפני השלמת התוכנית הנרחבת יותר של הנשיא, כי הוא מצפה לגלות "בקרוב" אם חמאס רציני בכל הנוגע להשגת שלום.

הנשיא נשאל גם על טענותיו של מקורבו, הסנאטור לינדזי גרהאם שאמר אחרי תגובת חמאס לתוכנית 21 הנקודות של הנשיא כי חמאס למעשה דחה אותה בכך שלא התייחס לסוגיית הפירוז והשליטה העתידית בעזה.

"האם הוא טועה?", שאל את טראמפ המגיש ג'ייק טאפר, והנשיא השיב: "אנחנו נגלה, רק הזמן יגיד!!!". כשנשאל אם נתניהו תומך בהפסקת ההפצצות בעזה, הוא השיב: "כן על ביבי".

בתוך כך, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס גם הוא לעסקה עם חמאס ואמר: "אנחנו הכי קרובים שהיינו מזה הרבה זמן לשחרור כל החטופים. 90% מהדברים כבר נפתרו ונותר בעיקר לסכם את ההיבט הלוגיסטי".