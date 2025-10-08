בן גביר באמירת "כתר" ללא קרדיט

השר לביטחון לאומי חבר הכנסת איתמר בן גביר עלה הבוקר (רביעי) להר הבית לכבוד חג הסוכות.

מלשכתו נמסר כי השר עלה "כדי להתפלל על ניצחון במלחמה, השמדת חמאס והחזרת החטופים".

בן גביר אמר בהר: "אנחנו שנתיים אחרי הטבח הנורא - כאן בהר הבית יש ניצחון, בכל בית בעזה יש תמונה של הר הבית, ואנחנו היום, שנתיים אחרי, מנצחים בהר הבית. אנחנו בעלי הבית בהר הבית".

לסיום אמר: "אני רק מתפלל שראש ממשלתנו יאפשר ניצחון מלא גם בעזה - להשמיד את החמאס, בעז"ה להחזיר את החטופים, וננצח ניצחון מוחלט".

גם ​יו"ר ועדת הפנים, ח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית), עלה הבוקר להר הבית לרגל חג סוכות יחד עם אביו, הרב יהודה קרויזר. ח"כ קרויזר הבהיר כי מטרת עלייתו היא: "להניף את דגל הריבונות והמשילות".

הוא מסר: "אנחנו מעבירים מסר ברור לאויבנו שלפני שנתיים יצאו במתקפה אכזרית על העם שלנו וקראו למבצע שלהם 'מבול אל אקצא' - אנחנו שנתיים אחרי ומבול של יהודים עולה להר הבית".

מינהלת הר הבית דיווחה על 470 יהודים שעלו אתמול לתפילות חג הסוכות בהר במנייני תפילה גדולים. מדובר בזינוק של 47% לעומת השנה שעברה.